Un recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du Sénégal annoncé

Dans un souci de transparence sur la gestion du pétrole et le gaz au Sénégal, un Collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du Sénégal est mis sur pied.

Collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du Sénégal telle est la structure qui se chargera de la transparence sur la gestion du pétrole et du gaz. Le collectif est créé par des membres de la société civile, des hommes politiques et des citoyens. Sur ce, le lancement est prévu mardi 09 mai.

Il ressort du menu de cette rencontre dont le lancement est prévu mardi, la chronologie des transactions de Cayar offshore profond et Saint-Louis offshore profond sera peaufinée, la revue des contrats pétroliers (conditions d’octroi et de transmission des blocs de Kayar offshore profond et Saint-Louis offshore profond à Petrotim Mtd et Timis Corporation Mtd, conditions d’octroi et de transmission des blocs de Sénégal Sud Onshore et Saloum Onshore à Ovidui Tender et DAT Consultancy FZE). A cela s’ajoute, la revue des activités du collectif (plaintes et réclamations déposées, pétition nationale pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du Sénégal).

Safiyatou DIOUF