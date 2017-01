RECRUDESCENCE DES ACCIDENTS Le PM a rencontré l’ANPAV

Le Gouvernement du Sénégal est très inquiet sur les séries d’accidents qui continuent d’endeuiller les familles. Le Premier ministre, Mouhamadou Boun Abdallah Dionne, lui-même victime, a rencontré le président de l’Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap (ANPAV), Ousmane Ndoye, pour trouver des voies et moyens de faire face à ce fléau.

Le dernier accident en date a occasionné, la semaine dernière, 18 morts dans la région de Kaffrine. Une situation qui commence à agacer le Gouvernement du Sénégal qui a rencontré l’Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap (ANPAV). Selon Ousmane Ndoye, président de ladite association qui s’exprimait sur, « nous avons rencontré un chef du gouvernement sensible aux préoccupations des Sénégalais. Pendant cette entrevue, le PM nous a dit que la sécurité des vies des populations, c’est leur programme et nous a promis de travailler avec nous pour la relance de nos activités car nous avons projet riche. » Pendant cette audience l’ANPAV a soumis au chef du gouvernement sénégalais des projets pour faire face aux séries d’accidents et des solutions pour soutenir les personnes handicapées. « La prise en charge des victimes est trop chère au Sénégal. Ça tourne entre 500 à 600 mille de nos francs et ce n’est pas donné à n’importe qui. Le Premier ministre nous a promis de faire face à ces manquements et un conseil des ministres sur les accidents sera tenu dans les prochains jours pour faire face », a révélé Ousmane Ndoye.

Pour sa part, Alpha Oumar Diallo, président des étudiants de l’ANPAV, a soutenu que leur association a pu former plus de 200 étudiants dans cadre de la prévention routière et le secourisme. « On a senti que la population sénégalaise est en retard par rapport au secourisme et à la prévention. »

Le forum de l’emploi pour les handicapés, est l’un des projets phare de l’ANPV présenté au Premier ministre. Pour Ousmane Ndoye, il se tiendra cette année car les handicapés représentent 20% de la population sénégalaise, mais ne représentent pas aussi un 1% de l’emploi. Donc, si on organise la saison 2017 et 2018, plusieurs emplois seront créés car parmi nous, il y a des handicapés diplômés », a-t-il soutenu.

Ibrahima Khalil DIEME