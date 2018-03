Recrudescence des accidents routiers- Macky sort le sabre

Face à la recrudescence des accidents, Macky Sall a demandé son Pm de mettre en œuvre toutes les mesures interministérielles arrêtées pour améliorer la circulation et la sécurité routières. La décision a été prise hier en Conseil des ministres.

Le Président de la République, M. Macky Sall, a demandé au Premier ministre d’accentuer la mise en œuvre rigoureuse de toutes les mesures interministérielles arrêtées, visant à améliorer, significativement et durablement, la circulation et la sécurité routières. Il l’a dit hier à Dakar lors du conseil des ministres. Face à la recrudescence des accidents, le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement, les services de transport routier, les forces de défense et de sécurité en particulier, à intensifier les actions préventives de contrôle des documents officiels de transport, de l’état technique des véhicules de transport interurbains, ainsi que des gros porteurs en circulation sur nos routes. Ainsi, il a profité de cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés des récents accidents de la route qui ont fait des dizaines de morts. Abordant la consolidation de l’engagement citoyen pour le renforcement de la sécurité de proximité, le Président de la République a rappelé que la sécurité des populations demeure une priorité majeure de son action, depuis son accession à la magistrature suprême avec la création l’Agence de Sécurité de Proximité en août 2013. « Ce volontariat de type nouveau, autour de la prise en charge efficace de la sécurité des personnes et des biens, participe à bien des égards à la consolidation du dispositif préventif de sécurité intérieure et de l’engagement citoyen des jeunes », mentionne le communiqué du conseil des ministres.

Macky prolonge le contrat des ASP

Macky Sall a félicité tous les Agents de Sécurité de proximité, ainsi que leur encadrement administratif et technique, pour la qualité reconnue du travail réalisé, partout au Sénégal, en relation directe avec les forces de sécurité, notamment la Police et la Gendarmerie nationales. A cet égard, précise la source, le Président de la République a décidé de proroger, à titre exceptionnel, et pour une durée de deux (2) ans, à compter du 31 mars 2018, l’engagement civique des Assistants à la Sécurité de proximité (ASP) de la promotion 2014–2018.

