Recrutement de Sadio Mané, Salah et Firmino: Michael Edwards, l’homme de l’ombre qui a donné un nouveau souffle à Liverpool

Depuis près de trois ans, Liverpool multiplie les gros coups lors des mercatos. Si Jürgen Klopp joue un rôle important dans le processus de recrutement, il est fortement épaulé et conseillé par une équipe éloignée des projecteurs.

Parmi cette équipe en charge du recrutement, un homme, très peu connu du public, se démarque particulièrement. Il s’agit de Michael Edwards. Arrivé en 2011 en provenance de Tottenham, cet homme de l’ombre a connu une ascension régulière à Liverpool. D’abord chef de l’analyse et des performances du club, il a ensuite occupé le poste de directeur de la performance technique avant d’être nommé directeur technique en août 2015.

Selon le site Rmcsport visité par Senego, c’est à partir de là qu’il a pris en charge le recrutement du club, en donnant un nouveau souffle à ce département, tout en continuant à gérer les analyses. C’est justement ses compétences en matière d’analyse qui ont poussé le propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group, a lui donner du pouvoir dans le recrutement. Comme l’expliquait The Liverpool Echo à l’époque, ses compétences axées sur les données entraient en parfaite cohésion avec la philosophie « Moneyball » de FSG, qui consiste à utiliser les statistiques pour déterminer de la valeur sur le marché des transferts.

Une stratégie qui lui a permis de miser sur les bons joueurs, comme Roberto Firmino, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, dont l’explosion future était difficilement prédictible. Ses bons résultats internes et sa bonne relation avec Jürgen Klopp, arrivé en octobre 2015 à la tête de l’équipe, ont même encouragé le propriétaire à créer un nouveau poste pour lui, celui de directeur sportif, en novembre 2016. Un nouveau statut qui a donné encore un peu plus de pouvoir à Michael Edwards, qui, avant l’arrivée de Klopp, avait plus de mal à faire accepter ses idées, notamment sur le cas Firmino.