Recueillement sur le péage: Cheikh Yérim Seck a été menotté

Le journaliste Cheikh Yerim Seck a été le plus malheureux lors de la cérémonie de recueillement organisé par le Collectif citoyen des usagers de l’autoroute à péage (CCUAP) samedi dernier. Au moment des prières à l’endroit des morts du péage, les gendarmes qui ont débarqué sur les lieux, ont interpellé et menotté Cheikh Yerim Seck comme un vulgaire malfrat, rapporte L’AS. Les confrères interpellés ont été conduits au poste de la gendarmerie, situé sur le péage où les gendarmes ont récupéré les films et photos des journalistes pour les écraser, révèle le journal.