‘’LA RÉDACTION ADMINISTRATIVE AU SÉNÉGAL’’ : UN « GUIDE » POUR UN LARGE PUBLIC

Le juriste sénégalais Meissa Diakhaté vient de publier la deuxième édition de son ouvrage « Méthodologie de la rédaction administrative », paru il y a quelques années aux éditions Khadimal Moustapha. Publiée sous le titre « La rédaction administrative au Sénégal », cette seconde édition, revue et augmentée, se veut, comme la première, « un précieux outil ».Il peut en effet être d’une remarquable utilité pour les cadres et les agents de l’administration publique, les collectivités locales et les établissements publics, les stagiaires des écoles nationales de formation, les étudiants et les candidats aux concours administratifs.Son intérêt ainsi que son utilité sont d’ailleurs mis en exergue par le préfacier Pr Ismaïla Madior Fall, agrégé de droit public et science politique.Selon lui, » on est, en l’occurrence, en présence d’un livre qu’on hésite, du fait de son caractère multidimensionnel, à qualifier de manuel, de guide, de lexique. « Incontestablement, toutes ces dénominations lui conviendraient puisqu’il est, en vérité, à la fois tout cela », souligne t-il.Pr Fall relève que « les questions qu’il agite ont la fausse réputation d’être simples et connues de tous », alors qu’ »il n’en est rien ».

Il a plaidé pour « une grande diffusion » du livre qui s’adresse à un « public sans limite qui va du simple citoyen au ministre de la République en passant par les élèves, les étudiants, les auditeurs des écoles et instituts de formation, les agents de l’Etat et des administrations locales et professionnelles ».Riche de 255 pages, contre 193 pour la première édition, le livre comprend quatre chapitres. Le premier aborde le style administratif, dont il rappelle le fondement, les caractères, l’expression et le contenu.

Dans le troisième chapitre, objet des documents administratifs, Meissa Diakhaté examine les questions relatives à la présentation administrative, les documents d’information et de témoignage, les documents d’injonction et les documents de transmission.Le dernier chapitre consacrée à la légistique aborde deux sujets : la typologie des textes normatifs et la rédaction des textes normatifs.