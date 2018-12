Réélection de Macky: «Rahma» appelle au resserrement des rangs

Mohamed Ndiaye «Rahma», responsable du parti présidentiel à Kaolack a initié, ce week-end, une grande assemblée générale de remerciement à l’endroit de ses militants et sympathisants qui se sont distingués dans la collecte de signatures pour le parrainage du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Président de la République, Macky Sall.

L’ambassadeur itinérant et ses hommes qui ont réussi à récolter quelque 32.800 signatures, appellent au resserrement des rangs pour aboutir à une victoire de Macky au soir du 24 Février 2019. «Nous organisons cette rencontre pour remercier et féliciter tous ceux qui ont adhéré à notre cause. Durant plus de trois (3) mois, nos équipes ont fait le tour de la Commune et du département pour collectionner des signatures. Nous avons obtenu 32.800 signatures. A Kaolack, nous sortons largement majoritaires, ce en dépit de simples effets d’annonces véhiculés çà et là. Nous avons eu à confirmer notre suprématie dans tout le département, et c’est tout à fait à l’honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Pour la présidentielle, nous tablons sur un taux de 80% pour le réélire au premier. » Et « Rahma », d’inviter : « J’invite tous les responsables du parti présidentiel à l’union pour affronter la mère des batailles, la présidentielle du 24 Février. Qu’on laisse de côté nos appartenances partisanes. Il s’agit d’une échéance pour réélire un Président de la République. Vu ses belles réalisations dans le Sine Saloum naturel et à travers les 14 régions du Sénégal, il entre dans nos attributions de travailler sans relâche pour qu’il rempile à la tête du pays. C’est un impératif pour nous tous. Pour l’opposition, nous ne perdons pas notre temps à lui répondre. C’est un conglomérat de fainéants qui se savent vaincus d’avance et qui s’agitent pour salir la victoire prochaine du Bâtisseur du Sénégal moderne, le Président Macky Sall.

G E NDIAYE