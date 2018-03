Reelection de Macky- Rahma invite à vendre davantage le bilan de Macky

Week-end très politique à Kaolack. Le responsable politique de l’Alliance Pour la République(APR), Mouhamadou Ndiaye «Rahma», a sonné la grande mobilisation pour lister les réalisations de Macky.

En meeting de remobilisation des militants et sympathisants du parti présidentiel, ce samedi à Kaolack, «Rahma» a fait une belle démonstration de force. Devant un public entièrement acquis à sa cause, l’ambassadeur de dire : «Aujourd’hui, les réalisations de son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, tapent à l’œil. En 6 ans, il a fait ce qu’aucun Président du Sénégal n’a jamais fait jusque-là. N’en déplaisent aux membres de cette opposition en panne d’idées, de programmes et rattrapés par une cécité. Tous ceux qui s’agitent ont fait preuve de leur incapacité à faire bouger les lignes. Macky, c’est le Général qui doit descendre, le dernier, sur le terrain. Il est de notre devoir, nous autres caporaux et autres lieutenants, de mouiller davantage le maillot pour vendre le bilan en or massif de son régime », a-t-il fait savoir, sous les vivats de la foule.

Au terme de ce rassemblement politique, un financement conséquent a été alloué par l’hôte du jour aux femmes. Ainsi, «Rahma» a pris l’engagement de donner quelque 5.000 souscriptions aux mutuelles de santé pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle, histoire d’être en phase avec la politique sociale du Chef de l’Etat.

Touchées par la beauté de cet acte, les femmes, futures bénéficiaires, ont promis d’œuvrer inlassablement pour la victoire au premier tour du Président Macky en 2019.

Disons que quelques heures plutôt, l’ambassadeur «Rahma», en compagnie d’une forte délégation, s’est également rendu à Touba Ndorong. Accueilli par les responsables des «Dahiras Mame Diarra Bousso» de la localité, il a cassé sa tirelire pour les aider à préparer le Magal de Porokhane prévu le 22 Février prochain, et dédié à la Sainte Mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Un geste qu’il vient de rééditer pour avoir fait de même l’an passé.

Ndèye Fatou THIAM (Correspondance particulière)