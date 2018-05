Réélection de Macky : Rahma et Moustapha Sow ratissent large

L’ambassadeur Mouhamed Ndiaye ‘’RAHMA’’ initiateur du mouvement de soutien éponyme et le Golden Boy ont mobilisé fort au stade Lamine Guèye de Kaolack. Objectif : réélire Macky Sall en 2019.

Moustapha Sow, un habitué des palais présidentiel en Afrique et dans les monarchies pétrolières du golf a été l’invité vedette de l’assemblée générale , des Jeunes Unis de Rahma (JUR) ce dimanche. Ce banquier des affaires qui s’est récemment mis à son compte après 5 ans à la Banque Islamique (BIS) a été la grande attraction des assises des jeunes du mouvement ‘’RAHMA’’ du nom de l’ambassadeur itinérant. Désormais il a un golden boy, rompu au montage financier dans les grands projets de développement pour servir sa cause.

Pour en rester avec ce nouveau converti à la vision de SMS, il a expliqué au nombreux public du stadium Lamine Gueye venu prendre part à cette messe des jeunes du mouvement ‘’RAHMA’’ les raisons qui l’ont conduit à soutenir le boss de l’APR . « J’ai parcouru plus de 47 pays du continent où dans le cadre de mon cabinet je conseille des Etats sur de grands projets de développement et j’ai vu que le Sénégal est depuis 5 ans parmi les trois premiers en terme de taux de croissance. C’est d’autant plus méritant que dans notre pays les investissements proviennent de l’Etat à plus de 80 % et porte sur des infrastructures .Pour avoir grandi et étudié au Canada je sais que ces programmes structurants comme le PUDC, le TER , ou la DER sont porteurs de développement pour notre pays .J’ai décidé en toute connaissance d’apporter modestement ma pierre à l’édifice et de faire bénéficier à mon pays de mon expertise», a indiqué l’enfant de la cité millionnaire de Kaolack. Joignant la parole à l’acte, il a offert une enveloppe de 10 millions aux jeunes du mouvement qui avait reçu 20 millions de leur parrain. En outre il s’est engagé à offrir deux camions de ramassages des ordures ménagères à la capitale du Saloum. Sans compter l’équipement sportif des 70 ASC de l’ODCAV de Ndangane.

Ndèye Thiam (Correspondant Kaolack