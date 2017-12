Réelection de Macky Sall en 2019- Le Mouvement ‘’RAHMA’’ investit le Saloum

L’ambassadeur Mouhamed Ndiaye ‘’RAHMA’’ initiateur du mouvement de soutien éponyme a investit la proche banlieue de la capitale du Saloum pour des actions sociales en faveur des femmes, des jeunes et pour les lieux de culte. Objectif : réélire Macky Sall en 2019.

Après le quartier de Thiofac au nord est de la commune de Kaolack, l’état major du mouvement ‘’RAHMA’’ initié par l’ambassadeur itinérant auprès du président de la république, Mouhamed Ndiaye était ce vendredi à Darou Salam au nord de la cité de Mbossé. Venu répondre à l’appel des populations de ce quartier difficile, il a mis la main à la poche pour régler des problèmes sociaux. Tout d’abord il a respecté ses engagements lors de la campagne des législatives à aidant à l’extension des branchements sociaux pour l’eau potable dans cette zone dont le sol argileux est un frein à l’assainissement « Une partie des populations du quartier n’est pas reliée au réseau de la SDE , ce qui pose un grand problème d’insalubrité notamment en période hivernale ou le quartier est coupé du reste du monde . Nous en sommes ouverts à Modou Ndiaye ‘’RAHMA’’ et aujourd’hui des robinets seront installés un peu partout à Darou Salam » s’est réjouie Astou Faye qui recevait dans son domicile la délégation du mouvement politique conduite par le parrain lui-même. Ce dernier a aussi financé les groupements féminins du quartier dans le cadre de crédits tournants. Un soutien financier qui va permettre à ces femmes commerçantes ou mareyeuses de développer leurs activités commerciales « Nous sommes attentifs aux actions de ses femmes qui en dépit d’un quotidien loin d’être évident se troussent les manches pour s’en sortir , c’est la raison pour laquelle au sein du mouvement nous avons mis en place une ligne de crédit pour leur faciliter l’accès au financement de leurs activités génératrices de revenus » a souligné leur bienfaiteur qui aussi apporté son appui aux ASC de la zone en les dotant d’équipements et de matériels sportifs . Une démarche magnifiée par le célèbre tambour major de Kaolack, Omar Thiam qui réside dans le quartier ainsi que les membres de sa troupe ‘’Diambougoum’’ . Autre bénéficiaires des actions sociales du souteneur du président Macky Sall, les 05 mosquées du quartier périphériques de Darou Salam, il a instruit son fidèle lieutenant Pape Dakar Ndour d’identifier les difficultés auxquelles elles font face en vue de leur apporter son concours notamment pour la sonorisation et des travaux de génie civil. Des actions sociales que le généreux donateur inscrit dans sa volonté d’anticiper sur la réélection du président sortant en se substituant s’il le faut à l’action des pouvoirs publics.

M. BA