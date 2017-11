Rééquilibrage et réforme Les moyens pour lutter contre l’évasion fiscale

Les révélations des « Paradise Papers » montrent que les paradis fiscaux continuent à prospérer malgré les promesses des gouvernements de lutter contre l’évasion fiscale. Face à cette situation, Oxfam international propose cinq recommandations à l’intention des gouvernements afin de s’attaquer à l’évasion fiscale et de mettre fin à l’ère des paradis fiscaux.

Le recours à des paradis fiscaux pour échapper à l’impôt est inacceptable. Des politiques fiscales progressives ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre les inégalités. Il revient aux États de prendre les mesures qui s’imposent en suivant les recommandations d’Oxfam qui passent notamment par une nécessaire coopération afin d’enrayer ce nivellement par le bas aux effets tellement préjudiciables. Selon Oxfam, il faut mettre fin aux paradis fiscaux, au secret de l’impôt sur les sociétés et au secret fiscal pour les super riches. A cela s’ajoutent le rééquilibrage des accords fiscaux et l’ouverture de la voie de la réforme fiscale.

Ces cinq mesures représentent la démarche à adopter pour mettre fin aux paradis fiscaux et mettre un terme à l’évasion fiscale par les entreprises et les super riches. « Les Paradise Papers nous rappellent brutalement qu’en ce qui concerne la fiscalité, trop de multinationales et de riches individus ne suivent pas les mêmes règles que le reste de la population. Il est temps que nos dirigeants placent les intérêts du peuple avant ceux des multinationales et des super riches », souligne la source. Ainsi, le scandale des « Paradise Papers » révèle que des entreprises riches et puissantes et des individus très fortunés continuent d’exploiter un système mondial faussé qui leur permet d’éviter de payer leur juste part d’impôts. En effet, le monde est confronté à une crise des inégalités, alors que huit hommes détiennent autant de richesses que 3,6 milliards de personnes. L’écart entre riches et pauvres a atteint de nouveaux paroxysmes.

Cette crise est exacerbée par la multiplication des pratiques d’évasion fiscale par des individus et des sociétés parmi les plus riches au monde, alors que le reste de la population en fait les frais. Pour Oxfam, les toutes dernières révélations montrent comment les bénéfices des entreprises et les actifs des nantis ont été mis à l’abri en ayant recours à tout un réseau de banques privées, cabinets d’affaires, comptables et autres entreprises de placements qui exploitent le secret bancaire offert par les paradis fiscaux. « C’est grâce à ce type de stratagèmes que les super riches évitent de payer jusqu’à 30% des impôts qu’ils doivent. Ils ont réussi à cacher aux autorités fiscales 7 600 milliards de dollars qu’ils ont mis à l’abri dans des paradis fiscaux, ce qui représente un montant supérieur au produit intérieur brut (PIB) combiné du Royaume-Uni et de l’Allemagne », révèle cette confédération internationale.

Zachari BADJI