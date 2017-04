REFONTE DU FICHIER ELECTORAL Macky dit toute sa satisfaction

Le chef de l’Etat Macky Sall a évoqué le processus électoral en des termes positifs, à l’occasion de son adresse à la Nation du 3 Avril 2017.

Le chef de l’état, qui au cours des dernières semaines s’est gardé de commenter le processus électoral, n’a pas fait référence aux protestations de Mankoo Wattu Sénégal. Contrairement aux dirigeants des partis de l’opposition, le président Sall affiche un optimisme certain. Dans son allocution, il s’est réjoui du ‘’bon déroulement des opérations de refonte du fichier électoral, décidée à l’unanimité et sans débat à l’Assemblée nationale”. “Avec un total de 5.501.667 enrôlés à la date du 29 mars 2017, les inscriptions dépassent déjà largement l’objectif de 4.000.000 fixé dans la loi”, ajoute-t-il sur un ton rassurant. Ainsi tente-t-il de rassurer les plus sceptiques : ’’le Gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions requises pour la tenue d’un scrutin sincère, régulier et transparent, à la hauteur de notre tradition démocratique”. L’opposition regroupée autour de Mankoo Wattu Senegaal” appréciera !

M BA