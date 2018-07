Réforme constitutionnelle : Madior publie deux nouveaux ouvrages

Le ministre de la Justice, Professeur Ismaïla Madior Fall, publie deux nouveaux ouvrages ce lundi, chez l’Harmattan. Selon L’As, le constitutionnaliste a compilé la réforme de 2016 dans un livre. Le titre du premier livre est : «La réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 au Sénégal. La révision consolidante record». Cette réforme a été soumise au peuple lors du référendum. Pour l’universitaire, cette réforme s’est voulue intemporelle, inclusive et couvre plusieurs aspects fondamentaux de la vie politique et institutionnelle : les droits fondamentaux, le président de la République, l’Assemblée, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, la justice constitutionnelle, la procédure de révision de la Constitution, la décentralisation… Selon Pr Fall l’une des plus grandes originalités de la réforme est l’insertion de clauses d’éternité qui ferment la porte aux révisions déconsolidantes contenues par le passé. Le second ouvrage est intitulé : «Les élections présidentielles au Sénégal (de 1963 à 2012)». Pour le ministre de la Justice, l’étude des dix élections présidentielles permet de connaître la structure républicaine de l’Etat, de comprendre la culture politique du pays, de tâter le pouls de la société, de connaître le peuple sénégalais, de prendre la mesure de la respiration démocratique et d’évaluer la qualité de la pratique démocratique.