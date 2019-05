Réforme constitutionnelle: Les partisans du Pr Boissy chargent l’opposition

Leur leader absent momentanément du territoire, les militants Apr de Ziguinchor, proches du Pr Jean Gabin Boissy, ont sonné le rappel des troupes. Et c’est l’opposition qui en a pris pour son grade.

Il est vrai que depuis la présidentielle, avec la défaite encore tétanisante d’Ousmane Sonko sur le Président Sall, militants et responsables du parti présidentiel semblaient disparaitre du landerneau politique. Mais depuis hier, les choses bougent. Et ce sont les partisans du Pr Jean Gabain Boissy qui ont sonné le réveil des troupes. Sous la conduite du coordonnateur Yankhoba Dramé, les apéristes ont tenu une grande mobilisation où toutes les sections concernées étaient bien représentées. Ils n’ont pas tardé à déclencher les hostilités en chargeant l’opposition sur son attitude « défaitiste. » Pour cet ancien coordonnateur des enseignants du parti d’Idrissa Seck dans la région de Ziguinchor et qui a rejoint le Pr Boissy, « l’opposition doit se faire une religion. Les changements constitutionnels proposés et votés par l’Assemblée nationales sont justifiés et pertinents. Ils (Ces changements) entrent en droite ligne avec les ambitions du Président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent. » Et de rajouter : « l’opposition est en déphasage avec le cours de l’histoire. Après avoir placé notre pays sur la voie réelle de l’émergence, notre leader ouvre de nouvelles perspectives qui renforcent nos dispositions constitutionnelles, pour davantage optimiser les fruits de sa politique. » Et de terminer en lançant à l’endroit de tous les militants Apr de Ziguinchor, « à faire de leur cheval de bataille ce que le Pr Jean Gabain Boissy ne cesse de leur rappeler. Soutenez tous les actes posés par le Chef de l’Etat et partagez l’information avec les militants et sympathisants. » La rencontre s’est terminée sur une motion de soutien au Gouvernement mis en place et sur lequel il porte un « grand espoir pour la Casamance. Lors de cette forte mobilisation, les militants de l’Apr ont aussi demandé au Président Sall « d’exploiter les capacités du Pr Boissy. Un brillant cadre respecté de tous les responsables et qui peut insuffler un vent nouveau à Ziguinchor et ramener la confiance au sein de la famille politique du Chef de l’Etat. »

Pape Amadou Gaye