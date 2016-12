REFUS DE L’ARRET DE L’IMPLANTATION DE COLONIES Reculade d’Israël

0

Le Premier Ministre israélien Benyamin Netanyahou vient de procéder à une reculade à propos du durcissement de sa position sur l’implantation des colonies dans les territoires palestiniens.

L’information est parue hier, relayée par toute la presse internationale. Un responsable auprès de la municipalité de Qods a fait état de l’arrêt par le Chef de gouvernement de l’Etat hébreu de l’implantation de plus de 600 colonies sur les terres palestiniennes.

Vendredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté la résolution 2334 par 14 voix contre une abstention, demandant à Israël l’arrêt de l’implantation de ces colonies.

Une résolution très mal prise par Israël dont le Premier Ministre a réagi immédiatement pour marteler que son pays allait poursuivre les implantations et défier ainsi la communauté internationale.

Pis, un certain nombre de mesures avaient été prises contre certains pays comme le Sénégal, le Venezuela et la Nouvelle Zélande qui avaient été à l’initiative de cette résolution.

Ainsi, Israël a rappelé son Ambassadeur à Dakar et gelé toute la coopération et par ricochet les visites d’autorités gouvernementales dans les deux pays respectifs.

Il s’en est suivi une crise diplomatique entre les deux pays qui, jusqu’à qu’ici, n’a pas encore abouti à une rupture.

Mais, de source sûre, Israël en veut certes au Sénégal et aux autres pays cités, mais il en veut surtout aux Etats-Unis. Le pays de Barack Obama n’aurait pas, cette fois-ci, mis son véto qui aurait empêché le vote de la résolution. Elle s’est contentée de s’abstenir ce qui a abouti au vote de la résolution.

Mais Israël reste convaincu que Obama qui a été à l’initiative de la résolution et qu’elle l’a soutenu.

Ainsi, selon le responsable municipal susnommé, le Premier ministre israélien était animé par le souci d’arrondir les angles avec l’administration Obama qui était en fin de mission.

Israël n’a jamais compris d’être lâché par son allié de toujours qui semble être dans une dynamique d’infléchir ses positions en faveur de la Palestine ou tout simplement de la paix.

De son côté l’administration Obama a été particulièrement agacée par le fait de n’avoir fait faire au conflit israélo-palestinien des pas décisifs à cause de l’intransigeance de Netanyahou plus sensible aux prises de positions de nationalistes et autres extrémistes.

Il va de soi que la reculade d’Israël et sa disposition à respecter la résolution 2334 est une victoire de plus du Sénégal qui a présidé depuis 1975, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

Fondamentalement, Israël doit se résoudre à savoir que l’implantation de milliers de colonies initiée depuis la fin de la guerre en 1967, est une entrave grave au processus de paix. Elle consacre la doctrine des situations de fait immuables initiées par des conservateurs au départ sans aviser le gouvernement. Il s’agit d’imposer une situation qui fait qu’il ne sera plus possible de revenir en arrière même après le retour de la paix. Les partisans des colonies savent que ces maisons ne pourront jamais être détruites pour revenir aux frontières d’avant-guerre. Et c’est cela leur combat. Imposer une situation de fait immuable.

D’ailleurs, d’après nos sources, Israël n’a pas encore de Constitution. Car, pour avoir une Constitution, il faut avoir déterminé un territoire. Et Israël n’a pas encore déterminé son territoire.

Une situation qui ne peut pas durer ad vitam aeternam. Le fait de grignoter chaque jour sur les territoires des arabes ne saurait être cautionné par les Nations Unies encore moins par les Etats-Unis, à long terme. C’est cela qu’Obama, Macky et les autres ont voulu faire savoir aux Israéliens.

Assane Samb