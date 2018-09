La tanière commence à prendre forme. Les joueurs convoqués par Aliou Cissé débarque un à un au lieu de regroupement en France. Dans cette vidéo on peut voir les arrivées de Moussa Konaté, Kalidou Koulibaly, Mbaye Diagne, Cheikh Ndoye, mais aussi des « Anglais » Sadio Mané, Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté. Le Sénégal affrontement ce 09 septembre le Madagascar en match comptant pour la 2e journée du Groupe A des préliminaires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) « Cameroun 2019 ».