Réhabilitation des ponts Tobor et Emile Badiane: Macky presse Dionne

Le Président de la République, Macky Sall, a demandé à son gouvernement de prendre toutes les dispositions requises en vue de finaliser le processus de réhabilitation des Ponts de Tobor et Emile Badiane à Ziguinchor, l’exécution des travaux de la boucle du Boudié, ainsi que ceux du pont sur le Fleuve Gambie dont l’achèvement est prévu en décembre 2018. Il l’a dit à l’occasion du Conseil des ministres tenu hier à Diamniadio. En outre, le Chef de l’Etat a invité le gouvernement, en accord avec la partie mauritanienne, à veiller à l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires à la réalisation, dans les délais contractuels, du Pont de Rosso. Selon la source, le Président de la République a exhorté le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour le déploiement rapide du projet « Navigation de l’OMVS » avec les réalisations, au Sénégal, du port fluviomaritime de Saint-Louis et des escales de Richard-Toll, Dagana, Podor, Cas-Cas, Matam et Bakel. Auparavent, en abordant le renforcement de la politique de désenclavement interne et externe du Sénégal, le Chef de l’Etat s’est félicité du lancement du programme « Zéro Bac » pour accélérer le désenclavement de l’île à Morphil et la valorisation des potentialités agro-industrielles de la Vallée du Fleuve Sénégal.

Zachari BADJI