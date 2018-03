Relisez les GO de Cébé (semaine du 05 au 11 février)

Il y a encore quelque temps, quand on voulait crédibiliser une info qui filait à toute allure, on évoquait les journaux français comme le Monde, le Figaro… Mais depuis que frappée par la crise, la France est devenue une sorte de grand pays africain, sans richesses et sans morale, les choses ne sont plus pareilles. Il faut tout vérifier avec elle. Comme cette histoire du siège de l’UA truffé de matériel dernier cri, pour espionner nos chefs d’Etat.