Relisez les GO de Cébé (semaine du 09 au 15 avril 2018)

Il n’y a pas longtemps, le maire Alioune Sall avait dégagé un budget important pour faire face à la question. Mais comme certains de ses hommes pensent, à raison, que les difficultés d’ici-bas sont plus urgentes à résoudre, ils ont préféré les prioriser.

Ainsi Guédiawaye est retournée à la case départ, en ne craignant pas un nouvel échec vu le nouveau statut du maire, qui peut même leur offrir des parcelles viabilisées et des pleureuses pros pour en rajouter à la liturgie. Comme au Cameroun où elles sont super bien organisées, ces braves dames. Spécialistes des obsèques.

Vous voulez booster votre deuil ou funérailles ? Il existe des tas d’équipes de pleureuses professionnelles, presque assermentées, avec des dizaines d’années d’expérience et à des prix abordables.

Des réductions sont possibles en fonction du nombre de pleureuses que vous louerez. Un abonnement annuel est aussi disponible. Pour les clients Premiums et réguliers, il y a en bonus un catalogue de pleurs en plusieurs langues. Qui dit mieux ?

PS : Pour ceux qui sont « morts » de rire derrière leur écran, il existe aussi des pleurs à distance, pour vous, 100 000 FCFA. Il y en a pour tous les prix.

Go: Rationalisation ou restriction des partis ?

«Temps boy», les choses étaient beaucoup plus simples et avaient un nom : régulation. Quand par exemple, un quidam se sentait assez fort pour venir terroriser un quartier, on faisait appel aux « grands » et la cause était entendue.

Plus efficace qu’un décret. On ordonnait le nettoyage général, et toutes les armes étaient permises pour le combattre, l’essentiel étant de ramener la victoire et le calme. Kalaches, machettes et karchers pouvaient facilement se croiser sur le champ de bataille, sans nullement heurter les consciences ou nourrir des scrupules.

Exactement comme aujourd’hui, avec ce projet de loi scélérat que l’on propose aux Sénégalais, pour dit-on rationaliser le nombre de partis politiques existants.

On parle de près 300 formations politiques que compterait à l’heure actuelle notre pays. Mais qui a compté pour savoir ? Qui peut avec exactitude nous renseigner sur le sujet, sinon les services du Ministère de l’Intérieur qui semblent avoir d’autres chats à fouetter ?

On avance par ailleurs qu’au Sénégal, il est devenu impossible de voler des élections tant nous sommes dans une démocratie trop avancée. Pas un peu trop facile pour servir de vérité d’évangile ?

Si en tout cas il est difficile de bourrer des urnes avec tous ces portables qui circulent, on peut en revanche douter qu’en amont on ne puisse tripatouiller les listes électorales, avec tous ces retards notés au niveau des cartes électorales.

Au total, si ce projet de loi sorti du néant passe comme lettre à la poste, simplement parce que ses défenseurs à l’Assemblée résident tous dans le camp présidentiel, il n’en démure pas moins que bon nombre d’entre nous pensent aux coups fourrés et autres joyeusetés connues sous l’ère Wade, avec les mêmes couleurs et acteurs qui n’ont fait que changer de rôle.

Le 23 juin 2011 n’aurait donc à rien servi ?

Go : Le Mollah de Front de Terre apostrophe ses pairs