Relisez les Go de Cébé – Semaine du 1 au 7 mai 2017

C’est à peu près ce qui est arrivé à Abdou Diop, le Dg de la boite Transsène. Mais chez le boss de cette boite de transit, les choses étaient plus corsées. Jugez-en vous-même :

Courant 2016, le bonhomme a subi un véritable harcèlement de la part d’un cadre du Port qui lui reprochait d’avoir empiété sur une surface de 3000 mètres carrés. Plus tard, les reproches devaient aboutir à une citation directe, qui lui réclamait 250 millions de dommages et intérêts.

Diop décida alors de rencontrer Cheikh Kanté et de lui raconter son histoire, avant que mort ne s’ensuive.

A sa grande surprise cependant, le Directeur du Port n’était même pas au courant de l’histoire. Mais dès qu’il a eu les bonnes infos, c‘était pour sommer son équipe d’arrêter la procédure, et permettre à Diop de continuer à bosser en toute sérénité.

Fin de l’histoire. Mais depuis Diop jure sur ses grands dieux qu’il est prêt à son tour à être le soldat du Dg du Port. Cela ne vous rappelle rien ?

GO- Du pétrole…Du pétrole !!! Creusons maintenant !

Quand on a la détente lente comme moi, on fait bien de poser des questions, de demander à son entourage avant d’entreprendre. Depuis qu’on en parle -et surtout maintenant que Total est entré dans le jeu- a-t-on seulement commencé à pomper le pétrole du sous-sol sénégalais ?

On aurait pu le penser, avec tout ce ramdam. Mais quand on apprend que ces multiples marchandages n’ont pour but que d’intoxiquer, pour pouvoir s’approprier le gros lot demain, on a envie de crier : Basta, et au travail ! !

Les wolofs disent « bouy bou todjoul, amoul ndjeurigne ». Pour pouvoir disposer demain de toutes ces ressources dont on parle, pour avoir la possibilité de rêver d’un litre d’essence à 100 francs ces prochaines années, c’est maintenant qu’il faut y aller. Il est temps.

Et comme à l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas nous passer des services des Majors et des Seniors du secteur pétrolier comme BP, Kosmos Energy, Chevron et Exxon Mobil, autant faire avec et ouvrir la porte à nos cousins de Total.

Depuis que le pétrole et le gaz font la « Une » des journaux, pas une seule goutte de ces précieux liquides n’est encore sortie de terre. « Daniouy weurr rekk », même s’il est enfin temps de commencer à creuser. Pour nous faire une idée exacte des ressources, mais aussi de la manière dont les compagnies et certains nationaux veulent nous les souffler.

GO : Niaw ! Vieux Aidara …namoul dara