Relisez les GO de Cébé – semaine du 10 au 16 avril 2017

GO : Méfiez-vous des lions qui dorment

Aux veaux et agneaux ,

N’éveillez surtout pas un lion qui dort paisiblement dans son repaire. N’essayez pas non plus de lui arracher un millimètre carré de son territoire. Gare à ses griffes acérées et ses crocs pointus ! Gare à ses amis vautrés dans des antres prêtés.

Mais s’il vous invite au dialogue, acceptez. C’est lui qui a les biceps, pas vous. Ni vos amis, ni vos proches. Le lion demeure le roi de la jungle. Et ce sera comme ça, tant que la faune ne lui désignera successeur. Tous les cinq ou sept ans, selon l’humeur.

Au sommet d’une colline baignée par l’Océan Atlantique, il règne sur la plaine, au pied d’un beau volcan, le roi Lion. Il sait tout. Il voit tout. Ce roi, Salomon de la Jungle, est le sage de la lionne. Un autre lion déchu, comme l’ange blond d’une peinture d’Ingres

O Lion sacré d’Afrique, crinière mélancolique ! Souffle, souffle, sacré du Roi ! Ton règne se perpétue. Continue à cultiver ta légende éternelle et sauvage et montre aux hyènes que leur sort dépend de toi.

Même pas la peine de te réveiller. Ceux qui ne te connaissent pas te connaîtront.

