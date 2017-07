Relisez les GO de Cébé (semaine du 10 au 16 juillet)

Pareil pour nos députés. En dehors d’être corrompus et nuls, ils sont aussi cabochards. Qu’est-ce que les réalisations de Macky Sall viennent-elles faire dans une campagne électorale ? Qu’est-ce les images des Maïmouna Ndoye Seck, Seydou Guèye, Papa Abdoulaye Seck, Youssou Ndour, Eva Marie Coll Seck, Cheikh Ahmed Tidiane Ba (Dg des impôts et des domaines), viennent-elles faire faire sur les affiches des quartiers qui ne sont pas les leurs ?

On se souvient en tout cas qu’en 2012, la cour d’appel avait ordonné à la coalition BBY d’enlever la photo du Président Macky Sall. Ce qui fut fait immédiatement. Est-elle toujours d’actualité, cette jurisprudence ?

Go: Le vrai lion du Cayor

Il est brave et petit, Abdou Mou N’daw, le petit gnome de Thiès. En plus d’être râblé et audacieux. Tout le contraire du grand gabarit de son mentor.

Mais il est trop zélé aussi Abdou, pour offrir des gages (dont le quart suffirait) pour témoigner de la bonne foi du militant sénégalais qu’il veut représenter.

Off Course ! Le cheval est l’emblème du parti APR qui, sans doute, ne devait pas être trop inspiré, au moment du choix de l’animal. Pourquoi ? Parce que quand on connait le triste statut de la bête sous nos cieux, c’est en général pour se charger de tous les péchés de nos calèches.

Mais quand le député de poche (un mètre 40 d’envergure et un mètre 40 de taille) compte utiliser le cheval dans ses professions politiques, il aurait pu en chercher un tout petit. Un poney, un Camargue, un dada ou un ambleur. Tout sauf cette tête de monstre qui lui bouffe la moitié de l’affiche comme le montre le document.

C’est bien parce que les proportions comptent, qu’on enseigne l’anatomie dans les collèges, non ?

GO : ‘’Tane sa bou la nèkhe…’’

Ca y est. Le grand embrouillamini va commencer. En donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies. Mais en votant pour n’importe quelle liste aussi, vous pourrez créer des monstres. Entendez ces députés mongoliens dont la seule présence physique assure de l’existence et de la mission. Je veux citer personne. Mais quand je pense que chaque mois, des énergumènes comme Cissé Lô, Farba Ngom ou Me El hadj Diouf bouffent allégrement les millions dument acquis des Sénégalais, cela me fout l’urticaire. Tout ça pour ça ? Mais il n’y pas qu’eux. Avez-vous seulement entendu une seule fois que l’Assemblée nationale de Niasse a retourné un projet de loi à Maodo Gallé, histoire de lui demander de revoir une copie mal faite ? Non. Et cela ne risque pas d’arriver de sitôt. Quand on considère que le Chef de l’Etat est la clé de voute des institutions et que le contrarier devient dès lors un crime assimilable à un péché, on ne commet pas pareille bourde. Allons-y donc pour la campagne des législatives ! Mais c’est à se demander si on n’aurait pas mieux fait de laisser Macky choisir les députés lui-même. Nous aurions pu faire des économies substantielles à l’occasion.

Go : Dépité, Ass s’en prend à Maître Wade