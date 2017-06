Relisez les GO de Cébé ( Semaine du 12 au 18 juin 2017)

GO- On se rabiboche, et on oublie tout ?

Niaw ! Cette fois nous ne serons pas les dindons de la farce. Les Sidy Lamine, Bakary de l’UGB et autres islamiste associés n’auront même pas le temps de remuer 7 fois la langue.

Le Sénégal et Israël ont décidé de mettre fin à leur crise diplomatique. Une crise née au mois de décembre 2016, après que le Sénégal avait voté en faveur d’une résolution onusienne interdisant les implantations israéliennes en Cisjordanie. L’Etat hébreu avait alors vivement réagi en nous demandant de ne pas compter sur lui cette année. Ni pour le soukarou kor, ni pour le gouro des imams spécialistes du défar ba mou bakhe, ni pour les billets du pèlerinage à la Mecque. De bonnes volontés se levées depuis. Et comme Israël qui lorgne l’UA et la CEDEAO cherche avec frénésie un médiateur africain, le torchon a vite fait d e s’éteindre. Les deux pays ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques .Reste à savoir ce qu’on va demander au pote Netanyahou pour ce nouveau geste de bonne volonté. On en a ras le bol des fermes agricoles qui ne produisent que quand il pleut. GO Et maintenant, Niasse Coumba Abd’Allah ? Moustapha Niasse est un homme entier. Plus entier même que le riz thaïlandais, puisqu’il est spontané, volubile et n a pas peur des grands mots. Quand il est en forme (par exemple quand il est content d’obtenir un nouveau maroquin), il ne se compte plus. Il parle rek, et tant pis si demain, les choses changent sans lui donner raison. Rappelez vous sa profession de foi, quand Maodo Gallé avait fait de lui le président (presqu’à vie) de l’Assemblée Nationale, rien pour narguer la jeune génération des Malick Gackou et consorts.

«Moi Moustapha Niasse, j’ai signé un accord avec Macky Sall. Et je dis ici, aucun ambitieux, aucun imbécile, aucun salopard ne peut détruire ce qui me lie au président». Cette phrase est-elle toujours d’actualité ? En tout cas un salopard, un imbécile et un ambitieux ont réussi à convaincre Kor Marème que pour les législatives, il vaut mieux miser sur ses propres parents. Façon « Nédo mbndum, quoi « ! Alors que fera Niasse, après le grand camouflet ? GO : Djibo non partant ? Pauvr’ chou ! C’est pas moi qui le dis. C’est le poète: Les grandes douleurs sont muettes. Indicibles. Tueuses. Depuis le début du match des législatives, ça grogne de partout dans les gradins des stades politiques. Pas seulement à l’AFP où Niasse ne reconnait plus les siens. Ni au Pds ou ce qu’il en reste. Mais ça râle de partout. Trop de frustrés qui crient à la trahison dont cette fois Djibo Kâ. Le père des transhumants qui a tellement avalé de couleuvres dans sa vie, qu’on ne le croyait plus capable d’ouvrir la bouche sans se faire aider. Après la publication de la liste en vue des élections législatives, l’Urd de Djibo, qui n a pas vu un seul de ses membres coopté, commence à cracher un venin de dépit et menace de quitter la coalition. Osera-t-elle aller jusqu’au bout, ou devra-t-elle faire demi-tour, compte tenu des liens de complicité qui le lient à tout ce qui se montre utile ? Des sénégalais interrogés répondent : Never. Comme d’hab. Ce ne pas les caprices d’un agenda trop serré, qui vont faire reculer «Peul Bou Rafétone» quand même. GO : ‘’Diankhou’’ Marème sort de sa réserve Cela faisait un bout de temps quand même… Envahie par les multiples sollicitations de la Fondation Servir le Sénégal, ou alors les douces réunions toubab de la Francophonie, elle avait complètement disparu, Penda Mbow ! Mais comme les législatives sont également une sorte de foire agricole pour tarer les meilleurs produits, elle ne pouvait éternellement et décemment pas ne pas sortir de son trou. Ainsi, a-t*elle profité hier de l’amitié de la TFM, pour se rappeler à notre bon souvenir et enfoncer des portes déjà ouvertes en vouant aux gémonies la pléthore des listes au prochain scrutin, qui risquent de polluer l’atmosphère politique de demain . L’historienne du Palais qui a exprimé toute sa déception face à cette pagaille tragique, a expliqué que nous sommes en train de traverser un profond mal qui va gangréner notre démocratie. Et pourquoi s’était-elle terrée tout ce temps pour se permettre cette haute réflexion alors que les cartes sont déjà jouées ? Kheuy neu c’est pour faire comprendre aux Sénégalais que c’est également le point de vue de l’employeur qui ne peut quand même pas se livrer à des déclarations publiques, sans danger. Cébé/Rewmi quotidien