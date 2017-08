Relisez les GO de Cébé- Semaine du 14 au 20 août 2017

GO- Y en a Marre s’en prend à ADD

Neddo Mbadum … Neddo Bandum… Pour le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et Consorts’ (comme dit Seydou Gueye), c’est le moment ou jamais de vérifier cet adage qui veut que l’homme soit le remède de l’homme. Après une élection qui donne encore le torticolis à tous les citoyens de ce pays et que seul Big Max a osé qualifier de réussite, totale.

Y’en a marre a donc décidé de porter plainte contre l’Etat du Sénégal pour la non délivrance des cartes d’électeurs aux citoyens et l’absence de plusieurs électeurs régulièrement inscrits sur le fichier électoral. Et pour ne pas seul aller au front, le mouvement qui est devenu plus mur ( Kar…Mach Allah comme disent actuellement les arabophones), prévoit de collaborer avec d’autres organisations de défense des droits humains comme la (RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits de l’Homme etc.).

Ndaw lou reuye !:,

Il s’agira donc de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour l’obliger à dénoncer ce que beaucoup continuent de qualifier de « faillite de l’Etat » dans l’organisation des élections législatives du 30 juillet dernier.

Et si ca se passe comme avec le Conseil Constitutionnel ? Tant pis. Y EN A MARRE en aura au moins profité pour se rappeler à notre bon souvenir. Affaire de grands la, quoi !…

