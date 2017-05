Relisez les GO de Cébé- Semaine du 15 au 21 mai 2017

Il a fallu que Maodo Gallé prenne sur lui le soin de régler l’affaire lui-même, pour qu’on n’en parle plus. Pas en mettant la main à la poche, mais en glissant le dossier sous son immense coude que le club des transhumants considère comme l’endroit le plus sûr en affaires.

Mais on n’en avait pas fini, pour autant. Que venons-nous d’apprendre en effet ? Que ce n’est plus 75 milliards de nos francs qui auraient été engloutis dans le Festival mondial des arts négres, mais plutôt la somme de 105 milliards de FCFA. Sous le prétexte officiel de payer les prestataires de services alors que pour la construction des infrastructures, rien de nouveau sous les cieux sauf quelques pavillons montés à Ngor.

Alors que devons-nous faire désormais? Réclamer le reste de ce trésor immense (parait que Sindjély a quand même remboursé 400 millions) qui doit dormir dans des comptes et en rester là puisque la fille Wade est aussi la « sister » par alliance ou par masla de notre Maodo Gallé national ?

100 milliards « dou thiakhane en tout cas. Surtout dans des conditions de disparition aussi floues.

Go : La justice des bouquins politiques

Vous avez déjà lu le bouquin de Sonko, vous ? Moi non plus. J’attends d’abord de savoir combien il coûte, et dans quelle librairie de Dakar on pourra le trouver. Si les douaniers et Maodo Gallé le laissent entrer au pays.

En attendant, voici ce qu’en pensent certains qui ont eu l’heur d’en lire les bonnes feuilles, s’ils n’ont pas été directement briefés par le bouche à oreille d’avant promotion :

Succulent…. corsé… Courageux.… scientifique…. tendancieux…. osé…. voilà le plus gros mot des épithètes.

Moi en revanche, sachant que Galsen est complètement pourri, je me suis emparé du rétroviseur pour une petite comparaison avec le bouquin de Latif, à l’époque où les gens achetaient et lisaient ses ouvrages. Vous vous souvenez encore de « Wade un opposant au pouvoir » ? Qu’a-t-il apporté à ses lecteurs, une fois que Wade a été débarqué et que beaucoup de ses anciens potes se sont retrouvés avec de nouvelles amours, dès 2012 ?

GO- Doit on libérer Ousseynou Diaz ?