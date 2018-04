Relisez les Go de Cébé (semaine du 16 au 22 avril)

On connaissait le Président Niasse sensible et volubile (par deux fois dans le passé, il a pleuré comme un marmot devant les sénégalais. Quand Macky a été élu et quand Macky l’a immédiatement nommé chef du Parlement).

Mais désormais il faut convenir que c’est aussi un bon père de famille, une mère poule sensible et pleureuse.

Satisfait du travail de Madior, le constitutionnaliste de la galaxie (dont certains disent qu’il travaille au noir en tant que couturier) Niasse, en pleine Assemblée Nationale n’a pas hésité à le porter aux nues. A le sacraliser presque, avant de lui confier qu’il venait d’ailleurs d’envoyer un texto urgent à Maodo Gallé, pour vanter les mérites du Ministre de la justice devenu arrogant depuis son apostasie.

Voici le brouillon du SMS que nous avons pu nous procurer: « Boy Sall daal, Ngande gua ! Au début je n’étais pas trop chaud. Je ne pensais pas qu’un intello pouvait régler des problèmes politiques de cette dimension, comme un Moustapha Cissé Lô ou un Mbaye Ndiaye.

Mais tu m’as convaincu: «Ton Boy Fall la, dou nit ». Ki daal, il faut le conserver coute que coute. Il est fort. Il a beaucoup d’ambition et peut nous beaucoup servir. On verra à ton retour. Bon séjour !

Grand Niasse. Tel : 76 000 00 00

GO : Du rififi ministériel avant le combat de Jeudi

‘’Niaw ! Nay metti ! Na saf. Na safa saf !’’ Au moment où l’arène sénégalaise a renoncé à payer de mine avec des ténors dans la tourmente comme Don King et Saint Luc, il y a quand même des Sénégalais assez courageux et responsables pour se sacrifier au nom de la renaissance de ce sport bien de chez nous.

Je veux citer les combattants Abdoulaye Daouda Diallo (la cinquantaine, 2 mètres 90, mais 35 kilos seulement sur une balance française Roberval), et le presque ministre-directeur-récidiviste du Coud, le nommé Cheikh Oumar Hanne (1 mètre 70, 70 kilos), tous les deux appartenant à l’écurie APR, section Boul Fallé du Fouta Toro.

Malgré l’embonpoint de l’un et la sveltesse intello de l’autre, ils se sont battus comme des lions (ou des chiffonniers),

samedi dernier lors du Ziara Amadou Gaye.

Au coup de sifflet final cependant, Cheikh Oumar, plus jeune, plus alerte et plus riche, l’a naturellement remporté. Mais la cérémonie officielle et la prière du vendredi qui devaient suivre ont été reportées jusqu’au retour du vrai calme, prévu selon Abdou Pouce de Thiès, après une réunion que présidera Maodo Gallé/le nouveau Parrain.

En attendant, tous les deux gladiateurs ont fait des sorties pour dire qu’ils regrettent sincèrement leurs actes. Soit. Mais qui a seulement entendu l’un d’eux s’excuser auprès des Sénégalais ?

Carton jaune…avant Jeudi.

GO: «Mité» Kane et sa surdouée