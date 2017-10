Relisez les GO de Cébé – semaine du 16 au 22 octobre 2017

L’âge qui commence à faire son effet ? La solitude ? La désertion de la scène musicale ? En tout cas, quand l’auteur-compositeur Ismaël Lô, une des figures phares de la scène musicale sénégalaise, estime que chez les jeunes artistes, la relève est assurée, cela pose problème.

De qui veut-il parler ? De quoi d’abord ?

S’il arrive en effet que de rares musiciens sénégalais fassent encore de belles choses sur le plan scénique et celui des compositions, cela semble bien peu pour leur assurer une carrière.

La musique sénégalaise a terriblement régressé et ce ne sont pas les jérémiades d’un Wally ou de cet idiot à la mode qui crie coucou à chaque refrain, qui feront changer d’avis. Tout le monde s’adonne à la facilité, même de vieux renards de surface comme Youssou Ndour, et le tour est joué.

Devant des musiques nigériane et congolaise qui ont fini de s’imposer au mbalakh, la musique des paresseux.

GO : L’Afsud ? C’est du sérieux, Lune !

Cela faisait longtemps qu’elle ne rêvait plus, ne prédisait plus, la sister à Nostradamus ! Les tracas mensuels conjugués de la Senelec, de la Sones, qu’il faut payer tous les mois, même si on ne bosse plus, étaient certainement passés par là. Sans compter aussi l’angoisse permanente de vouloir se ranger coûte que coûte avant la retraite et la rareté chronique d’aventures oniriques remplacées maintenant par des insomnies quotidiennes qui, facilement, expliquent pourquoi la demi-voyante des lutteurs ne voyait plus depuis un bail.

Jusqu’à l’autre jour, puisque la translucide, comme disent les fans de Senghor, viendrait de ressusciter. En disant avoir vu en songe Macky Sall, portant une saharienne en wax, chuter sur son côté droit devant une foule immense.

Ça veut dire quoi, exactement ? Y a-t-il un interprète dans la salle ? Tant pis. 2019 n’est plus loin. 2024 non plus d’ailleurs.

N’est-ce pas Babacar Guèye?

GO: Me Babou plaide son ‘’wakhe-wakhète’’