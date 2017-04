Relisez les Go de Cébé- semaine du 17 au 23 avril 2017

Eh bien oui ! Le temps file ! On s’habitu e à tout. C’est pourquoi quand j ’ai lu quelque part qu ’ il faut sauver le soldat Khalifa, j’ai un peu tiqué. J’avais complétement oublié cette histoire, après toutes ces semain es d’accalmie. Sans le « Sall » préalable, je ne savais même plus de qu el Khalifa il s’ agissait . Ni de ce qu’il avait encore fait , pour mériter d’être secouru .

Puis la raison m’est revenue. C’est normal maintenant de penser au maire de Dakar, après tout ce temps passé au gnouf. Libérer Khalifa Sall est d’abord une histoire d’éthique car il n’est pas honorable pour le Sénégal, pour le Président Macky Sall et pour la démocratie sénégalaise, d’emprisonner le maire de la capitale. Trouvons lui une porte de sortie honorable pour la paix et la stabilité de ce pays, d’autant que nous devons respecter la présomption de son innocence tel que consacré par la Constitution. Tant que le verdict définitif n’est pas prononcé, c’est accusations contre démentis ; et il faut éviter d’entrer dans ce jeu-là.

Et après cela, So doum béni (sou lolou wesso), rien n’empêche de le convoquer de nouveau et de revoir son cas, s’il ne parvient pas à donner des explications claires sur les 30 millions par mois, multipliés par presque dix ans. Sinon ‘’dafay yombe trope nake’’, Sall, même si on sait que Tanor a poussé à la roue.

GO : Le vieux président non-partant et la médaille

Si c’ était chez nous, on aurait dit : « Ndeyassane ». Tellement Hollande est dans la nasse , pour cause de naïveté aigue.

Parfois, on en arrive à avoir sérieusement de la peine pour cet homme charmant, qui ne doit son malheur qu’à un optimisme béat, pas nourricier en politique, et à sa bonne fortune qui l’a trahi cette fois.

Depuis qu’il sait que le tour est joué cependant et que rien ne va plus, François a retrouvé ses « petites joies » de président débutant. Entendez, un gout prononcé pour les inaugurations, les hommages aux morts, et le sourire complice à l’infortuné.

Des gestes simples qui vont droit au cœur comme les mémoriaux dont il est devenu expert à la veille de sa retraite. Mais la délivrance de passeport français à de vieux tirailleurs sénégalais n’a pas été des plus grandes réussites. Si Hollande s’y était pris un peu plus tôt, personne n’aurait trouvé à redire. On aurait rangéce coup de cœur dans le tiroir des nouvelles amours africaines, depuis la consécration du Mali.

Mais attendre la veille de son départ pour offrir des gadgets et du fric à quelques vieillards triés sur le volet par Aissaoui Sec, notre presque compatriote, ne peut être qu’un triste retour en arrière qui sent le colon. Mais bon, ne soyons pas trop sévères. Il s’en va. Définitivement, et pas comme cela se passe souvent ici.

GO : Oussou Bébé….. amnésique