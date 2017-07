Relisez les GO de Cébé- Semaine du 17 au 23 juillet 2017

GO : Nafy et Adji Mbergane roulent en tandem

Dès le départ, la célèbre notaire qui avait quelque temps disparu, s’est voulue claire. Elle ne briguait aucun poste de député, et ne s’attendait à rien. Mais non plus elle n’allait épargner, ni ses moyens physiques ni ses atouts intellectuels, pour accompagner la marche de Benno Bokk Yakaar.

Chose dite, chose faite. Mais alors qu’on s’attendait comme d’hab, à un énième accompagnement de l’équipe de la Ministre Mariama Sarr, c’est plutôt du côté de la responsable de la communication du Port Autonome de Dakar qu’on a vu Nafissatou Diop Cissé suer sang et eau sous le soleil.

Ravie d’ailleurs, Adji Mergane Kanouté n’a pas manqué de saluer ce geste de la responsable APR. En précisant que c’était un privilège de la recevoir dans son quartier de Bongré.

Alors qu’arrive-t-il donc à la ministre Mariama Sarr pour lui valoir de rouler presque seule dans cette campagne ?

