Relisez les Go de Cébé (semaine du 18 au 24 décembre)

GO : Trump va nous le faire payer cher

Au début, quand il s agissait de choisir entre Hillary Clinton et Donald Trump, tout le monde a rigolé, pensant qu’arrivés à Sangomar, Madame Bill allait faire son affaire à ce crétin, et le remporter.

Mais c’était mal connaitre le grand Satan blond. Au lieu de prêcher la vertu, l’homme, toute sa vie, n’a fait qu’exploiter de divergences. Et pour réussir ses affaires, il fouette l’orgueil de ses compatriotes qu’il sait tarés et cyniques, en creusant au fond.

Ainsi, après avoir unilatéralement décrété que Jérusalem sera la nouvelle capitale d’Israël, Donald Trump, bizarrement, semble surpris que sa décision suscite une telle condamnation internationale.

Et pour se venger, déclare que les quinze pays qui lui ont fait le coup, via l’Onu, vont le payer cher. En commençant par les petits poucets- grandes gueules comme le Sénégal, qui ont eu le toupet de croiser le fer avec les Usa, rien que pour défendre des ¨Palestiniens dont on ne sait même pas d’où ils viennent.

Pauvre Djoloff ! Notre compagnonnage avec les Arabes risque vraiment de nous coûter cher. Pour presque rien.

GO: ‘’Moro Naba … wou woulane ?’’