Relisez les GO de cébé (semaine du 19 au 25 février)

Ça bouge de partout. Et dans l’opposition, les tournées et visites de grands leaders comme Idrissa Seck, semblent payer avec des adhésions de masses tous azimuts.

Les dernières en date ? Celles du député apériste Galass Kalsoum et de ses hommes, moins de deux semaines après une randonnée ravageuse des gars de Rewmi au Ndiambour.

On disait d’Idy, qu’il était politiquement fini. A cause de son protocole ambigu de Rebeuss qu’il trainait comme un boulet, des désertions notées dans les ranges de son parti depuis la dernière contresaison électorale, mais surtout une démarché solitaire qui laisse peu de place aux amis.

Aujourd’hui cependant, un virage semble opéré. Depuis qu’il occupe pratiquement seul la scène politique et assène régulièrement des coups violents au lion groggy de sommeil là, sa stratégie parait porter ses fruits.

Pas besoin d’inaugurations ou autres artifices pour rassembler autour de lui. Sachant que la situation nationale est devenue délétère, Idy a réappris aux Sénégalais à boire ses discours comme du petit lait : Juste ce qu’il faut pour constituer un danger potentiel !

On connait la verve du p’tit gars de Wade, et personne ne souhaite polémiquer avec lui. Sans conteste, c’est le meilleur de son genre sur ce plan. Ya pas deux comme lui à l’APR. Ni dans les environs.

Grève à la justice- le Sytjust remet ça !

Après les perturbations constatées dans les systèmes éducatif et sanitaire, c’est au tour des acteurs de la justice de ruer dans les brancards.

Après les secteurs de la santé et de l’éducation, le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) menace de paralyser le service public de la justice par d’imminentes grèves. En effet, dans un communiqué parvenu notre Rédaction, le Sytjust « exige l’adoption du projet de décret modifiant le décret n° 2010-707 du 10 juin 2010 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement du Centre de Formation judiciaire (Cfj), du projet de décret modifiant le décret n° 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de la Justice. Mais aussi, du projet de décret fixant le mode de répartition des sommes versées au titre des droits de délivrance des actes en matière civile, commerciale, criminelle, correctionnelle, de simple police, des sommes retenues sur paiements effectués dans le cadre des saisies-rémunération et d’apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances de contrainte en matière sociale, du projet de décret fixant les droits de dépôt et de délivrance des actes en matière civile et commerciale, et d’apposition de formule exécutoire sur les ordonnances de contrainte en matière sociale, du projet de décret modifiant le décret n° 2014-769 du 12 juin 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 91-490 du 8 mai 1991 fixant les conditions d’attribution et d’occupation des logements administratifs».

A en croire les syndicalistes, «ces projets de décrets ont été conjointement élaborés par le Sytjust et plusieurs ministères, dans le cadre de la mise en œuvre de la satisfaction des doléances majeures des travailleurs de la Justice sur lesquelles le gouvernement et le syndicat étaient tombés d’accord». Si rien n’est fait, les travailleurs de la justice menacent de paralyser incessamment le système. Par conséquent, ils sonnent la mobilisation, après le dépôt du préavis de grève en date du 24 octobre 2017 sur la table de Madame le Ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation Effectifs et du Renouveau du Service public.

Go: la cicatrice de ‘’Tarik Karem’’

Dans l’affaire Tariq Ramadan, accusé de viol sur deux femmes, normalement ce n’est pas d’une cicatrice qu’on devrait parler. Plutôt d’une verrue ou d’un gros bouton qu’on trouve en général dans l’aine ou le pubis, zones naturellement humides à cause de la chaleur et de l’humidité. Normalement, ce n’est pas non plus ‘’Tarik Karem’’ quand on parle de l’islamologue, mais bien Ramadan. Un nom tellement musulman et tellement rare du reste, que cela inspire le carême. Quand on n’a pas d’autres mots à sa portée. Mais parlons encore de l’histoire pour y voir clair. L’homme est un savant incontesté, même chez athées et les agnostiques. Selon certains de ses coreligionnaires, si donc on l’accuse aujourd hui de petites vilaines avec les femmes, c’est parce que les roumis voudraient aujourd’hui sa peau. Un complot quoi ! Mais comment expliquer que ses présumées victimes puissent reconnaitre des cicatrices sur la partie inférieure de son corps, sans proximité aucune ? Encore les miracles de la science ? GO: Un ‘’naar’’ bien…. Wolof