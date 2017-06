Relisez les GO de Cébé – semaine du 19 au 25

Comme d’hab., le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres le mercredi 21 dernier. Entamant sa communication autour de la protection des personnes vulnérables, des droits et du bien-être des enfants, le Chef de l’État saisit l’occasion de la célébration de la 29 ème édition de la Semaine nationale de l’Enfant, pour réaffirmer la priorité qu’il accorde à la mise en œuvre consensuelle du plan d’actions issu de la Stratégie nationale de Protection de l’Enfant, en particulier la santé maternelle et infantile, la scolarisation et l’éducation des enfants.

Il n’a rien dit cependant concernant ce Ramadan finissant. Mais avec toutes ces bouteilles de Vittel et d’Evian sur la table, on peut vraiment se demander si le gouvernement jeûne.

On est comme les Chinois. Le business ? On le fait partout. Ainsi, à l’occasion du Salon international de l’aéronautique du Bourget, nos autorités ont signé le contrat d’achat de deux avions ATR pour Air Sénégal, et ont sans doute marqué les débuts de la nouvelle compagnie aérienne sénégalaise qui démarrera dès que ce sera possible.

Désormais, on pourra donc dire que c’est au « marché » du Salon international de l’aéronautique du Bourget, qu’est née Air Sénégal SA qui ne manquera pas de boulot et d’ambition, puisque les autorités comptent sur elle pour inaugurer le 7 décembre prochain, la piste du nouvel Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Ensuite, on verra pour les dessertes. Comme rien n’est encore prêt pour les grandes destinations, les opérations se feront par étapes. D’abord sur le réseau domestique et régional, après vers l’Afrique de l’Ouest et la France.

Sans doute des excursions vers Touba et Tivaouane seront au pré-menu, pour mettre toutes les chances de notre côté.

J’aimerais bien voir votre tête si, le jour de la Korité, votre fils décidait de s’habiller ainsi. D’accord Waly Seck et Lamine Samba sont des précurseurs des tenues masculines féminisées, même si depuis quelque temps, ils appuient plus doucement sur la pédale. Mais quand certains stylistes nous concoctent des modèles Korité 2017, de ce genre, ce n’est rien d’autre que de la perversion vestimentaire. Enfin, c’est quoi cette bure trop « Diongoma » pour un mec !!!! Le projet consiste-t-il à nous inoculer le virus tapette. Notre société est définitivement pourrie dans ses fondations. La stratégie semble être de nous inoculer le virus tapette par doses homéopathiques, pour nous accoutumer au vice et à la perversion ? Il serait alors temps de se lever. Après avoir interdit des gay pride et des gay partys dans ce pays, ce serait la moindre des choses. GO Madior Matar ak ….Sallah ‘’Madior Madior Madiorooo…Madior Matara k Sallah…’’ C’est You qui chante comme ça. Pas de doute, il connait bien les Sénégalais. Gueumou niou dara. Il y a encore moins d’une décennie, le professeur Ismaïla Madior Fall était une référence mondiale. Il était couru par toutes les universités du monde. Maintenant ? Il ne doit être suivi que par quelques étudiants apertises et des quidams façon Farba Ngom. Le professeur Ismaïla Madior Fall, à la coordination des cadres de la coalition Benno Bokk Yaakar, estime que de nos jours, il n’y a plus trois pouvoirs. Seulement deux. Et encore… Dans un régime présidentiel, le législatif, et l’exécutif seraient complètement dépassés à ses yeux, pour devoir tout laisser entre les mains de Maodo Gallé. La raison ? L’hémicycle n’a pas toutes les informations sur le gouvernement et les députés n’ont pas un suivi sur l’application des lois votées. Rien que ça ? Je vous jure que façon les Sénégalais se transforment là, même RER ne peut courir aussi vite.

