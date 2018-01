Relisez les GO de Cébé (semaine du 1er au 7 janvier)

Il est vraiment regrettable de voir des étudiants sénégalais s’opposer à la venue de leur ministre de tutelle, comme s ils ne sont pas intéressés par leur propre avenir….Mais à qui la faute cette fois ?

Hier après midi, le ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane avait programmé une visite au campus universitaire de l’Ucad. Mais ce qu’il avait oublié, c‘est que certains étudiants n’en voulaient, et avaient même sommé leur porteparole de mettre en garde les autorités

La raison de leur colère contre Boy Teuf (autre nom du ministre, tant il a du mal à grandir) ? Cela fait plusieurs mois qu’on lui demande une audience sans obtenir de réponse, alors que le minimum aurait été de prendre cette doléance au sérieux, avant d’envisager des visites. .

D’habitude il est pourtant cool, le mini –ministre, comme disent Tonton Ada et Sylla Mougnal. Mais sans doute commence t il a être un peu déboussolé par le terrain politique dont doit quand même se méfier tout intellectuel digne de ce nom.

Ne surtout pas oublier que le cœur bat toujours à gauche. même si on le peut l’ entendre à droite de temps en temps.

GO: Sonatel « panse » son image de marque

Quand on commence à devenir vieux, devinez ce qu’on perd le plus ? C n’est pas compliqué. Je vais vous le donner en mille : Ses lunettes et ses portables.

C’est pourquoi depuis quelque temps je suis très régulier chez l’ophtalmo et Sonatel. Hé oui, la Sonatel. Au début, cela ne me disait rien car vu la qualité de service de Orange que rien n’intéresse sauf le fric, je faisais tout pour ne pas avoir affaire à la boite.

Mais quand j ai paumé mon dernier portable Alcatel 1999, ‘et avant qu’une nouvelle fois Prési ne me vienne en secours SOS, j ai encore été obligé d’avoir recours aux services de l’agrume (chhhuuutt c’est pour ne pas encore faire la promotion d’Orange) qui recommence à soigner –ou panser- son image jadis souffreteuse.

Et qu’est ce qui m attendait cette fois chez les gars de cette boite ? Tout au moins à sa succursale de Rond Point Jet d’Eau ?

Oh divine surprise ! Des agents agréables, des jeunes qui savent donner respect aux anciens, qui les accueillent avec gentillesse dans des fauteuils confortables, et qui prennent en charge leurs problèmes Taf taf ! Moins de quinze minutes ! Qui dit mieux ? Si Orage continue comme ca, au nom de Dieu elle va dépasser T…et E qui en sont maintenant à la 40 pour cent, pour la concurrencer.

Orange day dem !!!!

