Relisez les Go de Cébé ( semaine du 22 au 28 janvier)

«Ndaw lou reuy» ! Les 1 er et 2 février 2018, se tiendra à Dakar la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation, sous la présidence des Présidents français et sénégalais, Emmanuel Macron et Macky Sall.

Mais il y aura sans doute beaucoup de regards tournés ailleurs, avec toutes ces surprises qui n’arrivent en général qu’une fois ou deux fois dans la vie.

De sources sûres en effet, on apprend que Rihanna, la chanteuse, l’unique star planétaire que comptent la terre et les cieux, sera de la partie.

Pas pour un show ou autre spectacle que les ressortissants des pays de merde ne peuvent acquérir. Mais pour démarrer au Sénégal un projet de 375 millions de dollars (187 milliards de FCFA)

Pour l’instant, rien n’est encore définitif. Mais si le voyage se confirme, il faudra une sécurité supérieure à celle en place pour faire front aux terroristes.

La raison ? Rihanna compte autant de fans chez les plus de 50 ans que chez les jeunes rappeurs. C’est une « Pin-up » doublée d’une danseuse dont les prouesses sont même reconnues des mollahs.

Les seules danses au monde à être interdites aux moins de 50 ans. Pour vous dire !

GO : La cour de comptes …courants

Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je lis le journal français Le Monde. C’est plein de ressemblances avec beaucoup de journaux tropicaux, mais le plus souvent ce n’est que pure coïncidence.

Regardez ce rapport de leur Cour des Comptes, par exemple. Elle dresse un constat sévère du coût du « Grand Paris Express », l’équivalent toubab de notre R.E.R en chantier, pour désengorger Dakar et parages.

Et elle ajoute quoi la chère institution ? Dans un rapport à paraître aujourd’hui, elle s’inquiète de l’augmentation du coût de construction du nouveau réseau de lignes de métro et dresse un constat alarmant dans lequel il évoque la dérive continuelle des coûts, émet de sérieux doutes sur le respect des échéances et souligne le risque pour les finances publiques à court et à moyen terme.

Ndeyssaaaane…. comme aurait dit Adja Yaye Kane Diallo de l’émission de Sylla Mougneul, reporter de la RFM. Affaire bi daal, c’est partout !

GO américain : C’est quoi ces pays de…merles !