Relisez les GO de Cébé – Semaine du 22 au 28 mai 2017

GO- Législatives : Pas possible pour juillet, Maodo Gallé !

Qu’est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? C’est vrai. Vous avez bien lu. Les prochaines législatives prévues gratuitement en Juillet prochain ne pourront se tenir à date échue. Ce serait trop juste. Que dis-je ? Impensable !

Les raisons sont trop nombreuses pour ne pas faire penser à un coup fourré planifié. Il y a d’abord l’hivernage qui s’est installé sur une partie du pays, ensuite les cartes d’électeurs qui ne sont pas prêtes (seul un million d’unités est disponible sur les six nécessaires) et les investitures qui n’ont même pas démarré à causes des nombreuses bagarres constatées ces temps -ci.

Si à tout cela on ajoute la rumeur distillant que l’entreprise en charge de la confection des cartes biométriques et épinglée dans des affaires louches, ne dispose plus des ressources pour effectuer le travail, reste qu’à reporter le grand bal de Juillet.

De gré ou de force. Que cela plaise ou non à l’opposition. On a quand même vu des scrutins reportés plus de six fois en Côte d’Ivoire, sans qu’on n’en meure au pays baoulé. Non ?

Alors tenez le-vous pour dit : les législatives seront reportées et le gouvernement attendra le dernier moment pour vous l’annoncer officiellement. Comme d’hab.

GO Tangus Aka …….chérus