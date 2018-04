Relisez les GO de Cébé (semaine du 23 au 29 avril 2018)

Sur la route de 2019, si on ne peut encore décrypter les desseins d’une opposition sénégalaise plus divisée que jamais, on peut en revanche prédire le risque d’assister à la naissance de plusieurs fronts épars.

D’un côté, la troupe de ceux qui (comme en 2012) ne sont essentiellement mus que par le désir de déménager l’équipe en place, de l’autre, ceux qui ne cherchent qu’à en remplacer les éléments. Ce sont ceux-là qui, le plus, affichent déjà des ambitions.

Comme un certain Malick Gakou qui n’a pas attendu que l’arbitre siffle le coup d’envoi du match pour prendre le départ, ou un Idrissa Seck qui se multiplie pour se singulariser, tout en cherchant, avant l’heure, à rassembler les autres autour de sa personne, et à se positionner comme un leader naturel et légitime.

Il y aura aussi de jeunes loups comme Ousmane Sonko qui veut jouer au « solitaire » sans en avoir les moyens, un Mamadou Lamine Diallo à qui on n’a jamais connu un programme de développement, ou un Abdou Mbaye qui pas encore trempé dans les réalités du Sénégal profond, malgré des efforts notoires.

L’un dans l’autre, on aura encore de la diversité. Comme on aura des rebuts façon Oumar Sarr ou Decroix. Mais pas de concurrent sérieux pour Macky qui a déjà pris les devants et qui jalonne son parcours d’obstacles de toutes sortes pour freiner des ardeurs. Y compris des récifs escarpés dissimulés dans les eaux profondes.

GO : Tapha quitte,…nargue l’APR

A l’APR, c’est une méthode comme une autre. Quand Macky ne parait pas être au courant de vos problèmes, ou n’a pas du temps à vous consacrer, on organise une confé-presse publique et on dit qu’on démissionne. C’est rapide et efficace. C’est la méthode RER comme on dit dans le parti, déjà testée par plusieurs fois par Youssou Touré, et un peu moins par Me Djibril War.

Même Youssou Ndour s’y est essayé, avant d’être rattrapé par de bons amis et des proches avisés qui ont résolu le problème moins de 48 heures après.

Assez efficace donc pour soulever d’autres vocations après le truc invraisemblable voté l’autre jour par les députés ? En tout cas, le système semble avoir séduit Tafa Lo une seconde fois. Le parlementaire « international », comme il se définit lui-même, dit en effet avoir notifié à Macky sa démission de toutes ses responsabilités dans le parti pour «convenances personnelles».

Et c’est quoi ces «convenances personnelles?» Il faudra attendre un peu. Wait and see rek, comme on dit en anglais dakarois. Si les négociations menées par ses camarades de parti n’aboutissent pas dans les prochains jours, on pourra toujours compter sur l’intéressé pour tout nous raconter en détail. C’est un vrai député du peuple, lui.

