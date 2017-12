Relisez les GO de Cébé (Semaine du 25 au 31 décembre)

Mais curieusement, dans cette affaire soulevée par l’envoyée du Maquis qui évoque une fortune, qu’on dit recouvrée dans le cadre de la traque des biens mal acquis, les plus grands quotidiens du pays sont encore aux abonnés absents.

Il apparait manifestement un désir de mettre (encore une fois ?) le dossier sous le coude. Une faillite, une complicité et un crime intolérables de la presse sénégalaise qui ne se donne même plus la peine de cacher son jeu.

Pourquoi depuis l’éclatement de cette affaire à propos de laquelle on aurait entendue Mimi dans d’autres pays civilisés, aucun quotidien parmi ceux qui raffolent de sondages, ne croit bon d’enquêter et d’informer les Sénégalais ?

Facile maintenant de comprendre pourquoi les vieux qui envoient acheter des journaux, précisent : « sou Soleil bou bleu bi amoul, ngua dieunde bénéne Soleil bi. »

GO : Le Petit Poucet sait où se trouvent nos 200 milliards

‘’Kou wakhe fégne’’. Devant les déclarations tonitruantes de Mimi l’envoyée spéciale (Paix et Méfiance sur elle), Abdou le petit Poucet croit bon de renchérir. Lui, c’est le petit ‘’naar’’ du coin. On a toujours besoin de ses services pour relayer une info. A ses débuts, il utilisait son zèle génétique pour conjuguer avec les moyens du bord. Puis, ses patrons s’apercevant que cela ne payait pas assez, lui ont offert un diplôme de Sciences Po Junior, là-bas en France, pour faire comme tout le monde, plastronner, et enfin servir et valoir ce que de droite et de force. Ainsi, incapable de fournir des preuves comme quoi les 200 milliards de francs dont parle Mimi Touré ont été bel et bien récupérés, le voilà qui se noie dans les fanges du préjugé « Aminata Touré a été ministre de la justice, et Premier Ministre. Donc si elle dit que le gouvernement a réussi à récupérer 200 milliards dans cette histoire de biens (très bien et mal acquis, selon), il n’y a plus de doute. Soit. Mais pourquoi dans ce cas Niasse persiste à dire que le fric n’a jamais été versé dans une loi rectificative ? Mbadou….en amont ?