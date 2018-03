Relisez les GO de Cébé – semaine du 26 février au 04 mars 2017

Comme annoncé il y a quelques jours, la guerre entre Idy et Macky est déclarée dès maintenant. Et pour faire bonne mesure, il faut tout de suite un tiers qui compte y investir, et qui n’est personne d’autre que Yankhoba Diattara de Rewmi, dont justement on se demandait ou il était passé depuis tout ce temps.

Il a donc ressuscité, Yankhoba. Pour nous prouver d’ailleurs qu’il n’est devenu ni fantôme ni revenant, il a participé hier au débat de Pape Ngagne Ndiaye qui a eu le mérite de nous éclairer sur ce que Idrissa Seck et compagnie réservent à Macky, avant le face à face de 2018. D’abord dévoiler tous les petits secrets du Palais et des environs.

Ensuite, dévoiler les non-dits de tous les grands dossiers sulfureux, y compris le pétrole à forte senteur, les petits gestes d’amis tassés sous le coude, et les absolutions des nouveaux repentis en route pour l’APR

Enfin, la stratégie déjà rodée d’un certain parti qui compte mettre K.O les autres, en adoptant la méthode «Khalifa Sall fighting spirit».

Dieu nous prête vie jusqu’à l’année prochaine. De grands combats avec de grands promoteurs sont prévus dans l’arène nationale qui sera entretemps inaugurée.

GO : Au gnouf Khouma et Cie

Il y a un an, le Ministre des Transports entrait en rogne après une série d’accidents qui avait, comme ceux de cette semaine, occasionné de nombreux morts sur nos routes. Il avait alors décidé de faire jouer le permis à points dont la finalité est de retirer de la circulations l’ensemble des chauffards criminels et des vieux routiers impotents.

L’idée était bonne. Mais ne l’entendait point ainsi l’Union des routiers du Sénégal (sous la direction de Gora Khouma) qui avait exigé comme préalable, la réfection de toutes les routes principales et la construction de voies nouvelles.

Qui pouvait d’un seul coup, satisfaire toutes ces revendications ? Pas le Gouvernement en tout cas. Mais pour ne pas fâcher M. Khouma et compagnie, on ne chercha pas plus longtemps. L’idée fut vite abandonnée et le taux des victimes de la route reprit de plus belle.

Cette année encore, le gouvernement tente de reconduire l’opération, avec le ministre Laye Diallo, le même qui avait réussi la performance de mettre plus de 50 milliards dans le coup, sans réussir à doter tous les Sénégalais de cartes d’identité. Réussira-t-il sa nouvelle mission ?

‘’Keh Keh Maa rée mane !’’

Cébé