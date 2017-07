Relisez les Go de la Cébé – Semaine du 26 juin au 2 juillet 2017

Dans tous les cas, on le retrouve en amont et en aval, comme le bon berger qu’il était, et comme aujourd’hui, il représente le modèle pour Serigne Sidi Mokhtar et Serigne Bass Abdou Khadre.

Voilà des hommes qui ne souffrent aucune souillure sur le nom de la sainte ville de Touba, et son symbolisme pour les mourides et tous les musulmans du Sénégal.

Sr que ces hommes de Dieu ne feront pas que des contents quand ils rappellent à leurs concitoyens sénégalais quelques vérités d’évangile, comme quoi les interdits restent interdits et les missions de l’Etat cadrées en ces périodes de campagne électorale. Les lois de Touba sont les mêmes pour tous. Y compris pour Maodo Gallé et ses hommes.

Go : Votez Imam Président

On peut tout dire de Maodo Gallé sauf qu’il aime les histoires. Il les évite autant que possible et si son entourage suivait ses conseils, tout se déciderait autour d’une table de négociations. Il est parfois spontané et s’énerve régulièrement. C’est vrai. Mais juste ce qu’il faut pour faire du « niangal » avant de revenir à de meilleurs sentiments. Sinon, c’est un homme très convivial et cela doit le savoir imam Samb qui, à chaque fête, déconne par excès de zèle, avant de se voir gentiment rabrouer par le Chef de l’Etat.

Vous vous souvenez plus ? C’est lui qui demandait à Maodo Gallé de faire du Wax waxeet, avant de revenir cette année charger Ousmane Sonko.

C’est quel imam ça, comme on aurait dit en Cote d’Ivoire ? Nous, on n’en peut plus. Nous voulons simplement Maky pour le remplacer. Au moins, lors de la Korité et la Tabaski.

Go: Coudou Mbaye… mo gnémé gaar!