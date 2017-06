Relisez les GO de Cébé- Semaine du 29 mai au 4 juin

Chacun avait ses croyances, cherchait à leurrer l’adversaire, et tant pis pour ceux qui pensent que faire la politique, c’est faire don de soi même pour développer le pays.

Un vrai attrape-nigaud, cette profession de foi là.

Bennoo Tass Yaakaaroo, coalition des desperados. C’est la ruée vers les radeaux et gilets de sauvetage ! Les politiciens, pour la plupart, ne s’activent que pour eux-mêmes… Leurs intérêts égoïstes priment sur l’intérêt national. Il faut renouveler le paysage et les laisser s’entretuer. Comme du temps des films cowboy-bandit.

Go : C’est quoi cette pénurie soudaine de démocratie !

On s’amuse avec, mais bientôt on risque d’en subir les conséquences. Au moment où vous lirez ces lignes, au moins 15 personnes seraient actuellement arrêtées et détenues pour avoir partagé sur Whatsapp une caricature du Président Macky Sall.

Rien que ca ! Pourtant, même en Mandchourie ou dans des royaumes arabes rétrogrades, les Chefs d’Etat sont maintenant caricaturés comme tout le monde ! Ne dites pas que vous ne le saviez pas, quand même !

Alors pourquoi ce recul sérieux et soudain de la démocratie sénégalaise tant enviée et crainte par les états frères africains ?

Le certain est qu’il faut revoir dare dare le nouveau code pénal concocté par Sidiki Kaba et family. Nous sommes en train de perdre nos valeurs et notre liberté. Alors qu’en 1997, quand le ministre pondait un bouquin pour faire partie de la crème des défenseurs de la liberté, il soutenait tout le contraire.

Ah ! Quand nous tiennent les réalités de la politique et du pouvoir !

GO: Happy birthday Pa’ Wade.