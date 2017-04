Relisez les GO de Cébé- Semaine du 3 au 9 avril 2017

On va prendre l’exemple de l ’emprisonnement du maire de Daka r qui risque de mettre le feu aux poudres. Une justice à géométrie variable ou à plusieurs vitesses. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été placé sous mandat de dépôt depuis une semaine. En langage moins juridique, il est en prison dans l’affaire de la caisse d’avance. On l’accuse de détournement de fonds publics et on lui reproche d’avoir distribué plus d’un milliard de francs Cfa dans ce que l’on peut considérer comme des fonds politiques.