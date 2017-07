Relisez les go de Cébé (semaine du 3 au 9 juillet)

Il se susurre que ce sont des Sérères qui ont d’abord été pris. Mais les parents de Senghor pourraient vaillamment démentir. Ils pourraient en dire de même des Pular et des Diolas, puisque l’Office du bac n’a pas donné les origines de la fuite, ni précisé la date de reprise de l’épreuve.

Dans tous les cas, c’est la crédibilité du Bac 2017 qui est fortement menacée cette année. Il se dit en effet qu’avant l’épreuve de français, celle de philo aurait été marquée par des fraudes. Une enquête a été ouverte au moment où mes sources parlent aussi de forts soupçons qui pèseraient sur les épreuves d’histoire et de géographie, déjà passées hier.

Les diverses solutions préconisées pour nous tirer d’affaire ? Des rappeurs estiment qu’une certification des épreuves à l’américaine doit être de mise, tandis que les « mbalakhmen », moins instruits puisqu’ils n’ont que You comme porte-drapeau, trouvent que le bac doit être sous la responsabilité de l’Armée.

Mais pourquoi pas l’Onu, si on sait que c’est la société sénégalaise qui est malade, comme en témoignent les croissants lunaires variables, le Monsieur Office du bac, un autre sérère inamovible depuis Senghor, les élections à triple vitesse, les nominations farfelues et les inaugurations mensuelles devenues obligations civiques ?

GO : Election à péage

Le comment faire frappe fort cette année. Même au niveau de la CENA qui tente de mettre de l’ordre dans nos pauvres cranes envahis par la multitude de bulletins que nous aurons à collecter dans la salle de vote, avant de devoir en choisir un seul à mettre dans l’urne.

On parle de prendre 5 bulletins rek et de f… le reste à la poubelle. Mais ce 30 Juillet, nous aurons à faire le choix entre 47 listes, 47 couleurs, 47 noms de listes toutes dans un wolof super compliqué, compris que d’eux seuls, et en un temps record.

La Loi oblige de tout prendre, mais elle n’avait jamais imaginé que le Sénégal, pays d’à peine 13 millions d’habitants, pouvait générer un monstre démocratique à 47 têtes. Tout cela parce que les gars du Roi Sommeil veulent, à l’Assemblée, faire du comme Georges Senac. C’est-à-dire avoir sa propre autoroute à…. Eiffage…..

Cébé