Relisez les Go de Cébé, semaine du 31 juillet au 06 aout

Mais quand il rentre le soir à la maison, que devient-il ? Cela dépend. Il peut être le consommateur qui consomme sans chercher à en savoir davantage, ou alors le citoyen que chaque acte posé dans la république interpelle au plus haut point.

Comme El Hadj Assane Gueye par exemple, qui comme de nombreux Sénégalais, se pose encore la question de savoir comment des cartes biométriques, les vraies vedettes de la mascarade électorale, ont-elles pu coûter 50 milliards de francs au contribuable sénégalais.

S’il s’agit de simples dysfonctionnements dans l’administration comme on veut nous le faire croire, ce serait extrêmement dangereux pour l’Etat qui serait alors passé maitre dans l’art de l’improvisation. Mais s’il s agit d’autre chose (allez savoir et tenez-nous au courant), le peuple doit exiger l’audit des sommes englouties.

C’est la moindre des choses puisque semblent devenus caducs des gadgets comme l’Ofnac et la CREI.

Pas vrai Sir Daouda Diallo ?

GO Législatives : Petit Guèye donne l’exemple

Alors qu’Abdoulaye Daouda Diallo et le Directeur des élections qui ont lamentablement échoué dans l’organisation des législatives, considèrent que démissionner est presque un péché, voilà que Petit Gueye, le maire de Sokone, tête de liste départementale de la coalition « Senegaal day dèm » aux législatives, vient leur administrer une leçon. En démissionnant de la mairie de Sokone après sa défaite, l’édile de Sokone qui n’était pas du tout obligé de rendre le tablier, s’est taillé un nouveau costume. Celui de Monsieur propre, pour montrer aux politiciens qu’un exemple doit respecter les électeurs en tirant des leçons, et surtout entendre et décoder le message des urnes. Notre pays a besoin d’hommes de sa trempe, mus par l’intérêt général et capable de taire leurs ambitions personnelles pour poser des actes de grandeur. ‘’Goor amna bataye !’’

Cébé