Relisez les GO de Cébé – semaine du 5 au 11 juin 2017

Pour qui connait Me El Hadj Diouf, la réponse à la réponse ne devrait pas tarder. Après avoir accusé les Big bosses de l’Assemblée de vidanger fort pour leurs copains, parfois jusqu’au demi million, le secrétaire général du parti PTT (ou un sigle comme ça), essuie à son tour les tirs de ses camarades députés.

Un premier démenti lui avait été servi par le 2ème Questeur à l’Assemblée. L’avocat avait alors exhibé ses preuves. Cette fois, c’est le 1er Questeur, en l’occurrence Daouda Dia, qui vient à la rescousse. Pas seulement pour nier les propos de Me Diouf, mais aussi pour nous apprendre en passant que Ass Malick lui-même a reçu par ailleurs 500 000 CFA (cinq cent mille) au titre de la présidence tournante des Non-inscrits pour le mois d’avril 2017.

Lou si indi li yepp. ? Qui a demandé tout ca à Daouda Dia ? Dakhe sa ganar wakhalé sa sokhla ?

Quand je pense que peu avant sa mort, Serigne Cheikh nous invitait à moins de palabres…

GO : Pour chasser le cafard… et le Qatar

Pour une fois, on a suivi la Mauritanie dans les bagarres internationales inter arabes. Presque sans réfléchir. Comme l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, l’Egypte et le Yémen, la Naaritanie a en effet décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar. Et aussitôt que l’annonce a été faite par son ministre des Affaires étrangères, le notre qui n’a pas dormi depuis dimanche, a suivi l’exemple.

Mais quand la Mauritanie a justifié cette décision par la politique pro-terroriste du Qatar, en accusant le pays de propager des idées extrémistes et d’avoir sciemment semé l’anarchie dans de nombreux pays arabes, nous, nous avons été plus prudents. Nous ne sommes pas allés jusque là. On ne sait jamais…

Notre Gouvernement s’est seulement contenté de suivre la situation en cours dans la région du Golfe avec une vive préoccupation. Et pour que l’Arabie de Maodo Gallé sache que nous sommes toujours solidaires avec elle, nous avons, à compter de ce jour, décidé de rappeler, pour consultation, notre Ambassadeur au Qatar.

Alors pas de chichis ‘’tonton’’ Salman, O Roi d’Arabie et de la sous-région ! Il faut simplement nous dire. Nous pouvons remettre une nouvelle couche. Qui peut le plus peut le moins, et dans le temps,

nous t’avons déjà prêté des soldats.

GO: UN CALIFE SUR LE CHEMIN DU PAVILLON SPECIAL