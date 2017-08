Relisez les GO de Cébé- semaine du 7 au 13 août 2017

On vient donc de m’informer que le bel Abdou aurait décidé de quitter la politique. Carrément. Mais sans grand danger non plus, puisqu’il nous revient que ses inconditionnels avaient peine à remplir les locaux des deux CBAO de la Route de l’Aéroport qui lui appartiendraient.

Et il va faire quoi maintiennent ? Probablement aller acheter un chapelet de luxe et louer les services d’un Oustaz pour le ramener sur les voies du Seigneur.

Comme beaucoup de Sénégalais, Abdou serait aujourd’hui dégoûté de la politique «new alternance» avec tous les obstacles que ses amis du Pouvoir ont dressés sur son chemin. Mais comme c’est un homme de refus, ce ne serait pas étonnant de le voir renaitre de ses cendres. Bientôt. Avant 2019.

GO: Une Penda peut en cacher une autre

Toutes mes excuses Penda Ly, Miss Sénégal. Ou plutôt madame, puisque Monsieur Thiam, le bienheureux, veille sur vous et sur tout. Je suis confus. Que dis-je ? Terrassé. Embarrassé. Meurtri.

Si je vous ai confondue un seul moment avec l’autre Penda, la Ba, politicienne passablement élevée qui insulte les Ouolofs sur les réseaux sociaux, c’est qu’elle est sur la sellette depuis.

Sinon, vous n’êtes pareilles en rien. Vous, vous êtes belle, intelligente et cultivée, comme j’ai pu m’en apercevoir l’autre jour à la 2STV, quand vous croisiez le fer avec l’animatrice dont je n’ai plus le nom, et le Paco dont je n’ai plus le patronyme américain.

Toutes mes excuses donc Ly Poulo Ngari. Et n’en veuillez pas à un troisième âge et demi, qui a perdu ses lunettes et qui depuis, passe son temps à confondre les « tofs. ».

Transmettez mes regrets aussi à Monsieur Thiam qui, comme les moteurs Rolls et Royce, réagit au quart de tour.

Cébé