Relisez les Go de Cébé (semaine du 8 au 14 mai)

Ton geste mérite d’être glorifié et le GO de vendredi se vante d’être de la partie.

Nous de la presse, faisons notre mea culpa, nous qui passons notre temps à donner la parole à des gens qui ne le méritent pas. Alors que d’autres comme le basketteur sénégalais, sont des exemples à donner à nos enfants et au pays.

Merci grand cœur et grande taille. Sans faire du « garouwalé », tu devrais faire des émules chez tous ces milliardaires discrets que nous comptons. Qu’ils soient propriétaires de chaines de télé ou promoteurs immobiliers. On ne leur compte aucun geste significatif à l’endroit des populations démunies.

GO- Idy…….président….Idyyyy……..président

GO- Maodo Gallé sort le « kathiry »

Au moins cette fois, on ne pourra parler de cartes biseautées ou de dés pipés. Maodo, notre chef mieux élu que certains de ses pairs, se veut clair pour tous. Soit on est avec lui et on le lui montre carrément, en souriant et en devançant ses désirs. Soit on est contre lui et on le lui dit. A ses risques et périls, évidement.

Pour tout le monde, il n’y a plus de faveur ou de passe-droit. La règle est simple : Quand on refuse de jouer du violon pour le Prince du Saloum, pas question d’en jouer pour le Bourba Djolof. La Crei a repris service pour y veiller. Abdoulaye Baldé et son épouse, Aminata Gassama, sont annoncés cette semaine devant la commission d’instruction de cette juridiction. Madame Baldé est d’ailleurs la première à passer, puisqu’elle a déjà rencontré les magistrats depuis avant-hier lundi. Et compte sans doute les revoir.

La convocation des Baldé, dit-on –pince sans rire- intervient après que l’expert financier Alboury Ndao, chargé d’évaluer leur patrimoine, a déposé son rapport. Mais pour les gars du maire de Ziguinchor, les raisons de la réactivation de ce dossier sont politiques. Comme c’est la mode maintenant, depuis l’aventure Khalifa Sall qui peine à trouver un happy end.

GO- Béguéeeee…On a gagné….