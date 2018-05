Relisez les Go de la Semaine

GO Imam ! Toi aussi ?

Coupable ou innocent, ce sera à la justice de décider. Mais déjà, certaines déclarations de l’imam Alioune Ndao, comme quoi il a une centaine de vidéos sur Daesh, Al-Qaïda, peuvent laisser perplexe.

Pourquoi faire ? Pourquoi ce «takhe si ri » chez un religieux de qui on attendait plutôt des centaines de livres de Coran dans les rayons des bibliothèques ?

Lors de la perquisition effectuée à Kaolack en effet, les enquêteurs avaient découvert chez le « saint » homme un ordinateur plein de vidéos sur les entreprises criminelles de Daesh. Sans compter d’autres joyeusetés portant sur les prestations d’Al Qaida et des « rohingas ».

Pour s’informer juste et vrai seulement ?

Cébé

GO: Partout, Bamba rate son plan B

Le maire de la Médina se souviendra longtemps de 2018, cette année qui a permis aux Sénégalais de découvrir d’autres facettes insoupçonnées de l’homme. Y compris une capacité surréelle d’adaptation.

Après avoir partout clamé que l’avenir c’était avec Khalifa Sall ou rien, les funérailles de son oncle lui ont quand même permis de nouer le dialogue avec le pouvoir en place et même d’entrevoir divers schémas possibles de camaraderie profonde avec Macky sur la route de 2019, pour le remercier de sa sollicitude.

Mais les choses ne marchèrent pas comme sur des roulettes. Beaucoup de cadres de l’APR étaient contre le projet et dès la première ébauche de collaboration, ne manquèrent pas de le lui signifier.

Ce qu’il lui restait alors à faire ? Prendre son mal en patience, et stoïquement attendre. Attendre que le maire de Dakar sorte de prison pour d’autres perspectives, ou alors continuer à draguer l’APR en espérant que le roi et la cour cesseront de le snober.

Dur dur la politique chez nous, quand on veut clignoter à gauche et tourner à droite.

Cébé



GO : Les premiers…..Mais

Finalement, on y est arrivé, malgré de très nombreux écueils qui ont jalonné le parcours. Cette année, environ 3 000 personnes ont participé au rassemblement du 1er mai à Dakar, mais…sur fond de situation sociale tendue et de divisions.

Déjà, certains avaient opté pour un simple petit défilé et, au diable la remise les cahiers de doléances traditionnels que les autorités n’ouvrent jamais ; de l’autre, ceux qui se sont abstenus de tout, considérant que comme la fête de l’Indépendance, celle du 1er Mai est devenue bidon

On a donc plus ou moins assisté à un défilé très politique à moins d’un an de la présidentielle dont le premier tour est prévu pour la fin février 2019, mais l’on risquera de repasser l’année prochaine pour le muguet et la farandole.

Après 8 mois de grève et de déche, nous n’avons plus la sœur à célébrer des futilités.

Cébé

GO: El Hadj Diouf bat le record des….cousins

Jusqu’alors, Maty Thiam Dogo était imbattable. Avec au moins un millier de parents reconnus, elle était la Sénégalaise qui comptait le plus de « badiènes (tantes en wolof).

Mais ce règne risque de bientôt de prendre fin. Avec l’arbre généalogique du joueur El Hadj Diouf, récemment mis à jour par les Toubabs de la Fifa qui lui soupçonnent des liens de parenté avec la Sénégalaise Fatou Samoura, secrétaire générale de la boite, justement. Pour soulever des problèmes de conflits d’intérêts qui pourraient naitre, puisque l’ancien international sénégalais est aussi ambassadeur de la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026.

Sauf que l’intéressé dément formellement. Si porter le nom de Diouf au Sénégal traduit une proximité, le problème ne risque pas d’être facilement résolu car les Diouf sont trop nombreux. Nous vous en livrons gratuitement quelques-uns :

-Pape Diouf de Marseille

-Pape Diouf musicien,

-Fatou Guéweul Diouf chanteuse,

-Elage Diouf chanteur

-Mahécor Diouf ancien roi sérère

Abdou Diouf, ancien chef d’état.

El Hadj Diouf avocat spécial One

……..

En fait, Diouf (orthographe française au Sénégal et en Mauritanie) ou Joof (orthographe anglaise en Gambie) est un patronyme typiquement sérère. En Sénégambie.

Cébé