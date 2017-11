Relisez les Go de Cébé – semaine du 13 au 19 novembre 2017

Il fait partie des meilleurs gardiens de but d’Afrique. Grâce à un savoir-faire exceptionnel, mais aussi et surtout un courage et une insouciance devant le danger, à toute épreuve.

Mais si le goal de l’équipe du Sénégal a un peu tardé en chemin par rapport à sa génération, c’est à cause de quelques imperfections et tares qu’il avait jusque-là trainées.

Alors finis maintenant ces tolof-tolofs, comme cela semble le cas depuis quelque temps, depuis les rencontres contre le Cap-Vert et l’Afrique du Sud ?

C’est à espérer. En tout cas, l’homme parait maintenant avoir changé. Il aurait même mûri. On ne le voit plus faire ses petites fantaisies dangereuses sur le terrain et il semble plus serein et confiant depuis que son ami Mamadou Diallo lui a parlé entre «quat zyeux ».

L’heure de la retraite approche quand même à grands pas.