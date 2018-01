Relisez les GO de Cébé (semaine du 15 au 21 janvier)

GO : Des moutards de bonne compagnie

Les moutards de Tapha Sy ont-ils enfin décidé de se civiliser, et cesser de se bagarrer avec tout le monde ? Il est permis de l’espérer. De plus en plus, ils sortent de leur trou pour afficher leur nouvelle convivialité.

Ainsi, à la tête d’une délégation composée de personnalités religieuses, en l’occurrence Serigne Babacar Sy Sarr, Imam Samba Diop, Imam Mansour Ndione et Hadj Malick Mbaye, la Dahira des Moustarchidines Wal Moustarchidines s’est présentée hier à Touba. Pour se recueillir devant le mausolée de Serigne Sidi Mokhtar et adresser toute la solidarité de Serigne Moustapha Sy au nouveau Khalife général des Mourides.

Un acte à saluer quand Touba et Tivaouane émettent sur la même longueur d’onde, au grand bonheur des sénégalais. Il est simplement à souhaiter que l’entente se perpétue aux prochains Ramadan et Tabaski. Avec ou sans casquette.

GO : Ali ‘’Wou … yaye!’’