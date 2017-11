Relisez les Go de Cébé -semaine du 16 au 12 novembre 2017

La première version de cette chanson de Johnny Halliday, ne sera jamais démodée. Au contraire, elle va continuer de se bonifier au fil des ans. Et elle inspirera toujours souvent de subterfuge, quand on s’y attendra le moins. Comme pour ce fut le cas durant ce Magal 2017, qui a vu Laye Ndiombor emprunter un hélico à Macky, avant de recommencer à lui tirer dessus. Ce sont aussi des retrouvailles politiques.

Mon fils,

Il faut que tu saches

Cet homme entre les mains de la vieillesse,

Cet homme n’a jamais été un lâche,

Toujours là pour sauver son honneur,

Mon fils,

Tu ne peux pas comprendre,

Si cet homme a dû prendre son fusil pour te viser aujourd’hui,

C’est simplement pour se défendre,

C’est lui qu’on cherche à enterrer aujourd’hui,

En sacrifiant son fils unique, en brisant la moitié de son cœur.

Paroles et musiques de Cébé

GO : Oui, oui, Madické !

Etre d’accord avec Farba Senghor n’est pas toujours facile. Outre que l’homme est un surdoué, (un élément hors du commun disent ses amis italiens qui le connaissent bien), il y aussi que Farba possède l’art de mettre les pieds dans le plat.

Ainsi, dès que Me Wade qui a épuisé sa réserve de cadres Pds, a parlé d’introniser maintenant Madické Niang, Farba est monté au créneau pour donner son point de vue sur la question.

Pour lui, nommer Madické Niang deuxième personnalité du Parti serait une hérésie. Et pourquoi donc? Parce que le Saint-louisien est un homme trop correct, un adepte du dialogue, un «défar ba mou bakhe», qui ne deviendra jamais un homme de terrain

C’est l’homme civilisé, aux manières…douces et un peu trop…gentilles, qui va apprécier sans doute.

